«Фридом Финанс»: Российские рынки корректировались на зарубежных новостях

Аналитики «Фридом Финанс»:

К вечеру 29 июня индекс Мосбиржи упал на 0,86%, а РТС понизился на 1,28%. Негативное влияние на котировки широкого рынка оказали выступления глав двух крупнейших мировых финансовых регуляторов. На форуме ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что к прежним условиям, когда инфляция была низкой, «вряд ли удастся вернуться», а приглашенный в качестве гостя председатель ФРС Джером Пауэлл поддержал коллегу. Мировые фондовые рынки отреагировали на эти заявления снижением, российские биржевые площадки двигались в русле этой тенденции.

В лидеры роста на падающем рынке вырвались бумаги Дагэнергосбыта (+10,38%), а также акции Юнипро (+5,7%) и депозитарные расписки X5 Retail Group (+5,24%). Позитивная динамика котировок ретейлера, вероятно, обусловлена сообщением компании о том, что она может вернуться к выплате дивидендов после отмены санкций. Лидерами снижения в среду стали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-7,15%), которые за день до этого резко выросли в цене без видимых инфоповодов. Также сильнее рынка корректировались бумаги ранее дорожавших девелоперов ПИК (-6,8%) и Самолет (-6,5%).

Доллар и евро в среду, обновив минимумы с утра, к вечеру на фоне мирового негатива начали немного укрепляться по отношению к рублю. В моменте пары USD/RUB и EUR/RUB торговались по 51,99 и 54,56 соответственно.

Котировки Brent подросли на 0,97%, до $114,91 за баррель, после выхода данных Минэнерго США о том, что за неделю коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,76 млн баррелей, хотя рынок ожидал снижения всего на 950 тыс. Золото в среду снова дешевело, на этот раз на 0,19%, до $1817,8 за тройскую унцию.

Завтра ожидаем движения индекса Мосбиржи в коридоре 2300–2400 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 51–53 и 54–56,5 соответственно.