Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 июня: 2 991,9099 руб/1 г золота и 34,9300/1 г серебра ЦБ РФ с 30 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 991,9099 руб.

1 грамм серебра - 34,9300 руб.

1 грамм платины - 1 519,7600 руб.

1 грамм палладия - 3 085,5801 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 118,3200 р. (3,80%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6200 р. (4,43%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 28,2900 р. (1,83%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 182,5201 р. (5,58%) . dims

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