«Фридом Финанс»: Решение Газпрома не выплачивать дивиденды обвалило российский рынок

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги на Московской бирже 30 июня начались в красной зоне, рынок обвалился вслед за акциями Газпрома. К 13:00 мск индекс Мосбиржи упал на 6,27%, до 2229,32 пункта. РТС опустился на 5,47%, до 1335,74, а индекс голубых фишек потерял сразу 7,32%. В лидеры роста в первой половине дня вышли акции Иркута (+6,28%), а также компаний Россети Северный Кавказ (+5,33%) и ЮТэйр (+0,56%). В аутсайдерах оказались бумаги Газпрома (-25,99%), МОЭСК (-11,45%) и Роснефти (-5,78%)

Бумаги Иркута растут на фоне снятия Минфином США части ограничений в отношении российских авиакомпаний. Американские корпорации получат право на проведение сделок в том числе с компанией Иркут, если самолеты будут зарегистрированы за пределами РФ, а переданные технологии будут использоваться только в гражданской авиации.

Акции Газпрома сегодня обвалились, утянув за собой индексы широкого рынка, после решения акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, так как компания сейчас считает приоритетом реализацию инвестиционной программы, включая газификацию населенных пунктов, а также подготовку к зиме и выплату повышенных налогов. Торги акциями приостановлены, Московская биржа объявила дискретный аукцион.

Котировки Brent в моменте снижаются на 1,58%, до $116,14 за баррель. Сегодняшние торги актив проведет в диапазоне $115–120 за бочку.

Пара USD/RUB в моменте корректируется на 0,67 %, до 52,56. EUR/RUB падает на 1,22%, до 54,77. Рубль снова укрепляется на фоне профицита торгового баланса. Вчерашние вербальные интервенции Минфина необходимо подтверждать прямым или хотя бы косвенным фактическим вмешательством, иначе ослабление рубля будет носить лишь временный характер. Сегодня до конца дня основные валютные пары будут двигаться в коридорах 51,80–53,50 и 53,00–56,00 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2170–2300 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1275–1390 пунктов.