«Фридом Финанс»: Новость дня — релиз индекса РСЕ

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 29 июня основные бенчмарки фондового рынка США завершили разнонаправленно. S&P 500 опустился на 0,07%, закрывшись на отметке 3819 пунктов, Nasdaq потерял 0,03%, Dow Jones прибавил 0,27%. Положительную динамику показали эмитенты из секторов здравоохранения (+0,87%) и дискреционных потребительских товаров (+0,49%). Хуже рынка выглядели энергетические компании (-3,43%) и представители индустрии недвижимости (-0,76%).

Tesla Inc. (TSLA: -1,79%) закрывает один из офисов в Калифорнии и увольняет 200 сотрудников в рамках стратегии по сокращению затрат, сообщает Wall Street Journal. FedEx Corp. (FDX: -2,62%) представила пересмотренный прогноз в преддверии собрания инвесторов. Новые цели на 2025 финансовый год предполагают увеличение совокупной годовой выручки и скорректированной EPS на 4–6% и 14–19% соответственно. Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY: -23,58%) отчиталась о скорректированном квартальном убытке в большем размере, чем закладывал консенсус-прогноз, и не оправдала ожиданий по выручке. На фоне слабых результатов I квартала компания объявила об отставке генерального директора, что может стать положительным сигналом для инвесторов.

29 июня глава ФРС Джером Пауэлл выступил на форуме ЕЦБ, признав в ходе дискуссии, что усилия по борьбе с высокой инфляцией и ужесточение ДКП сопровождаются рисками серьезного замедления экономической активности и, хотя «мягкая посадка» экономики все еще возможна, этот процесс будет сложным, а его результат не гарантирован регулятором. В интервью CNBC президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что считает необходимым дальнейшее повышение учетной ставки на 75 б.п. в июле и ожидает достижения показателя 3–3,5% к концу года. Сегодняш ний релиз ценового индекса расходов на личное потребление (PCE), отражающего динамику инфляции, станет ключевым моментом для участников рынка, поскольку позволит спрогнозировать дальнейшие шаги Федрезерва.

Согласно финальной оценке, в I квартале ВВП США сократился на 1,6% кв/кв, тогда как ранее возможное падение оценивалось в 1,5%. В настоящий момент консенсус-прогноз экономистов предполагает рост экономики США в текущем квартале на 2,5% кв/кв, тогда как ФРБ Атланты ожидает нулевую динамику ВВП страны. При этом, по предварительной оценке, торговый дефицит США сокращается, а объем товарных запасов в стране увеличился на 2% в мае, что выступает фактором поддержки экономического роста. Кроме того, наличие избыточных запасов у крупнейших ретейлеров по дталкивает их к решению снижать цены для освобождения заполненных складов и привлечения покупателей. Ожидается, что это поспособствует и замедлению товарной инфляции. В свою очередь, стабилизация цен послужит для ФРС сигналом для менее агрессивного повышения процентных ставок.

Биржевые площадки АТР завершили торговую сессию 30 июня разнонаправленно. Японский Nikkei опустился на 1,54%, гонконгский Hang Seng потерял 0,62%, китайский CSI 300 вырос на 1,44%. EuroStoxx 50 с открытия торгов корректируется на 1,94%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $116 за баррель. Цена на золото составляет $1813 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3770–3840 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс PCE за май. Ожидается повышение общего показателя до 6,5% г/г после 6,3% по итогам апреля. Рост базового PCE (без учета волатильных компонентов), напротив, может замедлиться до 4,8% г/г после 4,9% месяцем ранее.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился на один пункт, до 28.

S&P 500 завершил прошлую торговую сессию в минусе. RSI удерживается вблизи нейтральных значений. MACD указывает на попытки «быков» удержать позиции, однако вероятность разворота тренда в пользу покупателей в ближайшее время по-прежнему слаба. Следующий уровень сопротивления находится в районе психологически значимой отметки 3990–4000 пунктов, ближайшей поддержкой по-прежнему служит диапазон 3600–3660 пунктов.