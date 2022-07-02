«Фридом Финанс»: Фондовый рынок отыгрывает новости о дивидендных выплатах

Аналитики «Фридом Финанс»:

К вечеру 1 июля индекс Мосбиржи вырос на 1,3%. РТС продолжил падение, потеряв на этот раз 5,07%.

Ньюсмейкерами пятницы стали Роснефть и Сургутнефтегаз, которые накануне провели ГОСА. Акционеры первой из указанных компаний одобрили дивиденд в размере 23,63 руб. на бумагу, а с учетом уже выплаченного промежуточного дивиденда совокупный годовой составит 41,66 руб. на акцию. Всего корпорация распределила на выплаты более 50% чистой прибыли по МСФО. Акционеры Сургутнефтегаза одобрили дивиденды в размере 4,73 руб. на префы и 0,8 руб. на обычку, что соответствует примерно 13% чистой прибыли по МСФО.

Лидером роста пятницы на фондовом рынке стала обычка Сургутнефтегаза, подорожавшая на дивидендных новостях на 8,43%. Также сильный рост демонстрировали депозитарные расписки Headhunter (+8,3%). Эта бумага поднимается второй день подряд без каких-либо значимых новостей. Также заметно прибавили в цене акции ТМК (+6,8%). Лидером снижения в пятницу снова стали бумаги Газпрома, потерявшие за день еще 5,64%, так как инвесторы после неприятной истории с дивидендами остерегаются заходить в эту позицию. Подешевели также акции Банка Санкт-Петербург (-3,9%) и золотодобытчика Полюс (-2,5%).

На валютном рынке началось сильно подзабытое ралли доллара и евро. Поводом к нему стало только то, что эти валюты уже выглядят сильно недооцененными. К вечеру пятницы пары USD/RUB и EUR/RUB поднялись до 55,65 и 57,58 соответственно.

Котировки Brent в моменте повышались на 1,5%, до $110,66 за баррель, на фоне новостей о существенных перебоях поставок нефти из Ливии. Золото в пятницу, наоборот, продолжило падать, снижаясь к вечеру на 0,33%, до $1801,45 за тройскую унцию.

Сессию понедельника, по нашему мнению, индекс Мосбиржи проведет в коридоре 2200–2300 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 51–53 и 55–57 соответственно.