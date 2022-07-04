«Фридом Финанс»: Дивидендные истории отыграны

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В пятницу преобладала положительная динамика. Акционеры Самолета (+4,61%), Роснефти (+4,24%) и Сургутнефтегаза (+8,18%) утвердили дивиденд, благодаря чему эти бумаги торговались в зеленой зоне. В аутсайдерах остались акции Газпрома (-5,80%), ранее утянувшие широкий рынок в минус. Пара USD/RUB поднялась к отметке 55.

Акции отскакивают после сильного падения. Игроки отходят от шока, вызванного сокрушительным обвалом котировок Газпрома. Утверждение дивиденда по акциям Роснефти и Сургутнефтегаза успокаивает рынок. Дивидендные истории в первом полугодии можно считать отыгранными. Пара USD/RUB растет. Выплаты дивидендов крупными компаниями приведут к росту спроса на валюту во второй половине июля, но в существенно меньшем объеме, чем год назад. По нашему мнению, влияние на курс дивидендного фактора и недавнего увеличения лимита переводов для физических лиц будет краткосрочным и умеренным.

Пара USD/RUB поднялась к отметке 55. Помимо ожидаемого оттока дивидендных выплат, на рубль оказывает влияние ожидание сокращения валютной выручки. Трубопровод Северный поток вскоре встанет на ремонт, при этом экспорт газа в Европу и так значительно сократился в последнее время. Покупатели будут продавать меньше евро на бирже, в итоге повышательное давление на рубль ослабнет. Мы не исключаем, что в отдельные дни пара USD/RUB будет подниматься в диапазон 55–60, но в целом, скорее всего, будет торговаться в коридоре 50–55.

Ожидаем, что неделя начнется с роста. На положительной территории может оказаться большинство бумаг. Ориентир для индекса Московской биржи: зона 2250–2300 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 52–55. Тренд на укрепление рубля не изменился, но отскок после длительного снижения курса — естественный процесс.