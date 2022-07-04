«Фридом Финанс»: Акционеры Фосагро последовали примеру Газпрома

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 4 июля индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, до 2202,24 пункта, РТС под влиянием ослабления рубля опустился на 1,39%, до 1258,86, индекс голубых фишек потерял 0,15%.

В лидерах роста сегодня VK (+3,96%), Яндекс (+3,17%) и НОВАТЭК (+1,83%). В аутсайдерах Газпром (-4,65%), Полюс (-4,58%) и Фосагро (-2,74%)

Акции VK поддержали новости о планах развиваться в направлении онлайн-сервиса для краткосрочной аренды жилья ввиду ухода из России Booking и Airbnb. Интернет-гигант может купить две крупные отечественные компании, работающие в этом сегменте, и занять большую долю на соответствующем рынке.

Бумаги НОВАТЭКа дорожают за счет перетока капитала из акций Газпрома, который разочаровал инвесторов, отказавшись от выплаты дивидендов за 2021 год. НОВАТЭК остается интересной дивидендной историей благодаря стабильным выплатам, которые в дальнейшем планируется увеличивать.

В котировках Газпрома, в свою очередь, третий день подряд отыгрывается продажами неожиданное для рынка решение не выплачивать дивиденды за прошлый год.

Аналогичное решение 1 июля приняли и акционеры Фосагро, хотя ранее совет директоров рекомендовал утвердить дивиденд за 2021 год в размере 390 руб. на акцию.

Фьючерсы на нефть Brent с экспирацией в августе растут на 0,18%, до $112,13, а сентябрьские дешевеют на 0,71%, до $110,84, что может быть связано с намерениями США и ЕС установить потолок закупочной цены на российскую нефть, а также с завершением сельскохозяйственного сезона, благодаря чему спрос на нефтепродукты должен снизиться. Прогноз для Brent на сегодня: диапазон $109,00–115,00.

Пара USD/RUB укрепляется на 0,66%, до 55,16, пара EUR/RUB растет на 0,71%, до 57,25. Юань в паре с рублем подорожал на 1,12%, до 8,22. Более активное укрепление китайской валюты по сравнению с основными дает основание предполагать, что интервенции через кросс-курсы валют из дружественных стран, рекомендованные Минфином, уже начались. Ориентиры для курса доллара и евро к рублю до конца текущих торгов: 53,4–56,6 и 54,4–59,7 соответственно.

Рассчитываем, что к закрытию сессии индекс Мосбиржи останется в зоне 2170–2300 пунктов, а РТС будет колебаться в пределах 1220–1290 пунктов.