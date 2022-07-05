«Фридом Финанс»: Фондовый рынок и рубль демонстрирует снижение

Аналитики «Фридом Финанс»:

К вечеру понедельника, 4 июля, российский фондовый рынок шёл вниз на негативных новостях, связанных с отказом многих компаний выплачивать дивиденды за 2021 год: индекс Мосбиржи упал на 0,38%, а индекс РТС упал сильнее, на 2,58%.

Лидером роста на фондовом рынке в понедельник стали обыкновенные акции Дагэнергосбыта (+12,24%), без видимых причин, хотя на рынке появляются неподтверждённые слухи о том, что акции скупает некий стратегический инвестор. Среди других лидеров роста оказались депозитарные расписки холдинга TCS Group (+6,9%) и акции банка ВТБ (+5,11%), что связано, вероятно, с ожидаемыми сильными финансовыми результатами. Лидером снижения в понедельник стали акции золотодобытчика «Полюс» (-6,4%), а также снизились в цене акции строительных компаний - группы «Эталон» (-4,99%) и ПИК (-4,92%).

Доллар и евро весь понедельник дорожали, рубль, как и фондовый рынок, отправвился вниз. К вечеру понедельника доллар вырос к рублю на 1 руб. 20 коп. до 55,25 руб., а евро - на 83 коп. до 57,37 руб.

Цена нефти Brent в первый рабочий день недели выросла на 2,05% до $113,94 за баррель на фоне глобальных перебоев в поставках «чёрного золота». Золото в понедельник от падения перешло к росту и к вечеру выросло на 0,36%, до $1807,95 за тройскую унцию.

На завтра прогнозируем интервалы значений по индексу Мосбиржи в 2150–2270 пунктов. По валютным парам USD/RUB и EUR/RUB мы ожидаем завтра коридоры в 55-57 и 57–59 руб., соответственно.

К вечеру 4 июля индекс Мосбиржи скорректировался на 0,37%, а РТС снизился на солидные 2,65%. Рынок до сих пор не пришел в себя после шока прошлой недели, связанного с внезапным отказом акционеров Газпрома утвердить дивиденды по итогам 2021 года. Аналогичные решения некоторых других крупных корпоративных эмитентов (Фосагро, ММК, Совкомфлота) продолжают создавать негативный новостной фон.

Лидерами роста на падающем рынке стали обыкновенные акции Дагэнергосбыта (+12,7%). Появились слухи, что эти бумаги скупает некий стратегический инвестор. Также лучше прочих выглядят эмитенты из банковского сектора: депозитарные расписки финансового холдинга TCS Group (+7,82%) и акции ВТБ (+5,08%) активно растут, что, по всей видимости, связано с ожидаемыми сильными финансовыми результатами. В аутсайдерах оказались Полюс (-6,6%), а также девелоперы Эталон (-5,4%) и ПИК (-5%).

Доллар и евро в течение сессии дорожали относительно рубля, вероятно, на весьма агрессивных комментариях представителей власти о том, что нацвалюта переоценена. К вечеру пары USD/RUB и EUR/RUB торговались по 55,25 и 57,37 соответственно.

Котировки Brent в моменте поднимались на 1,77%, до $113,61 за баррель, после публикации прогноза инвестбанка J.P.Morgan Chase о том, что нефть может подорожать до $380 за бочку в случае, если Россия резко сократит экспорт сырья.

Золото в понедельник от падения перешло к росту и к вечеру подорожало на 0,42%, до $1809,05 за тройскую унцию.

Ориентир на завтрашнюю сессию для индекса Мосбиржи: диапазон 2150–2270 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: коридоры 55–57 и 57–59 соответственно.