«Фридом Финанс»: ИТ-компании пошли в рост

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

На сессии понедельника наблюдалась смешанная динамика. В отсутствие значимых новостей выросли акции Иркута (IRKT 69,70, +27,61%). В аутсайдерах остались акции Полюса (PLZL 7 997,5, -5,51%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 55.

В лидерах роста акции ИТ-сектора. В этой индустрии наблюдаются позитивные тенденции. В качестве игроков сектора регистрируются банки и другие компании, продвигающие финтех-услуги. Это позволяет получать льготы и привлекать персонал на выгодных условиях. Обостряется конкуренция, отечественные игроки занимают место ушедших иностранных. Объем рынка ИТ-услуг в этом году превысит 530 млрд руб., темп роста здесь может стать максимальным за последние 10 лет. Активизировались процессы M&A. Объявлено о слиянии сервисов видеоконтента Wink и more.tv, 70% будет принадлежать Ростелекому. VK инвестирует в сервис бронирования жилья, что актуально после ухода Booking.com. Яндекс пока не объявлял о приобретениях, но это не означает, что компания проигрывает гонку. Подразделения финтеха и развлечений Яндекс выделяет в отдельное направление. Это может означать как продажу, так и, наоборот, подготовку к инвестициям в данные сегменты. Мы ожидаем, что инвесторы будут наращивать покупки бумаг компаний сектора на новостях. Не исключено, что некоторые представители ИТ-индустрии опубликуют результаты за второй квартал. Выход отчетности станет драйвером роста, даже если она окажется немного хуже ожиданий.

Ориентируемся на продолжение смешанной динамики. В акциях, которые резко корректировались накануне, вероятен отскок. Прогноз для индекса Мосбиржи: 2200–2250 п. Ожидания для USD/RUB: 53–55. По нашим расчетам, в первой половине июля пара будет торговаться преимущественно в пределах 50–55.