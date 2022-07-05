«Фридом Финанс»: Новость о возможном слиянии ОК РУСАЛ и Норникеля способствовала сильному разнонаправленному движению в бумагах

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 5 июля индекс Мосбиржи снижается на 0,42%, до 2195,38 пункта. РТС падает на 6,53%, до 1167,42, на фоне ослабления рубля, а индекс голубых фишек опускается на 0,47%.

В лидеры роста в первой половине дня вышли акции En+ Group (+8,15%), ОК Русал (+6,74%) и Сургутнефтегаза (+4,73%). В аутсайдерах оказались бумаги Иркута (-25,68%), ОКС (-9,87%) и Норникеля (-5,25%).

Новостью дня стало возобновление переговоров о слиянии между Норникелем и ОК РУСАЛ. На открытии торгов акции алюминиевого гиганта прибавляли 22%, но к 13:00 откатились до 7%-го роста. По этой же причине повышаются котировки En+ Group, так как она владеет 50,1% в капитале ОК РУСАЛ. Акции Норникеля, напротив, дешевеют, так как слияние компаний является альтернативой продления акционерного соглашения, которое истекает в конце этого года. Оно предполагает выплаты дивидендов в размере не менее 60% EBITDA при отношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8x. Если этот коэффициент выше, минимальный объем дивидендов составляет 30% EBITDA, но не менее $1 млрд. Владимир Потанин уже предупредил инвесторов, что выплат в прежних объемах не стоит ждать ни в 2022-м, ни в 2023-м.

Акции Сургутнефтегаза продолжили рост на фоне недавнего решения акционеров о выплате дивидендов за 2021 год. Реестр закрывается только 20 июля, поэтому многие держатели бумаг Норникеля предпочли перейти в Сургунефтегаз, так как дивдоходность его бумаг сейчас составляет 13,53%.

Котировки Иркута корректируются после активного подъема: с 28 июня они повысились более чем вдвое, после того как Минфин США объявил о частичном снятии ограничений на сделки с ОАК и ее дочерними предприятиями, в том числе с Иркутом. Бурный рост происходил на фоне решения Газпрома не выплачивать дивиденды за 2021 год, то есть многие держатели бумаг газового гиганта переложились в акции Иркута, спекулятивно разогнав рост котировок. Сейчас инвесторы фиксируют прибыль и переходят в другие спекулятивные идеи, например в ОК РУСАЛ или En+, а также ищут высокодоходные дивидендные истории, такие как Сургутнефтегаз.

Котировки Brent в моменте корректируются на 0,14%, до $113,34 за баррель. Сегодня до конца дня актив, по нашему мнению, будет торговаться в диапазоне $110–115 за бочку смеси.

Пара USD/RUB в моменте растет на 4,48%, до 59,72. EUR/RUB повышается на 3,61%, до 61,36. Против рубля укрепляется и китайский юань: сегодня он подорожал на 9,29%, до 8,98, что может указывать на вливания нацвалюты на рынок. Но и спекулянты отыгрывают вербальные интервенции представителей Минфина. Сегодня до конца сессии основные валютные пары будут торговаться в коридорах 57,00–65,00 и 60,00–65,00 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов: зона 2170–2300 пунктов. Ориентир для РТС: диапазон 1130–1210 пунктов.