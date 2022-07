Комментарии «Фридом Финанс»: В ожидании четких сигналов Аналитики «Фридом Финанс»: Торги на американских площадках в этот понедельник не проводились в связи с празднованием Дня Независимости. Сессию минувшей пятницы, 1 июля, S&P 500 завершил на отметке 3825 пунктов, прибавив 1,06%, а Nasdaq и Dow Jones поднялись на 0,9% и 1,05% соответственно. Все 11 входящих в S&P 500 секторов закрылись на положительной территории. В лидеры роста вышли компании сегмента коммунальных услуг (+2,48%). Несколько хуже рынка смотрелись представители ИТ-индустрии (+0,25%). В докладе для SEC General Motors (GM: +1,4%) отмечает, что ее продажи остаются под давлением из-за нехватки чипов. Количество недоукомплектованных электроникой автомобилей, поставки которых будут осуществлены до конца текущего года, концерн оценил в 95 тыс. Чистая прибыль GM за второй квартал прогнозируется в пределах $1,6–1,9 млрд. Руководство Kohl's Corporation (KSS: -19,6%) отказалось от переговоров о продаже ретейлера Franchise Group Inc. Кроме того, компания снизила прогноз выручки за второй квартал. По данным Bloomberg, Белый дом на этой неделе может анонсировать отмену ввозных тарифов на некоторые китайские потребительские товары. Ранее Financial Times сообщала о разногласиях в администрации Байдена по вопросам о тарифах на китайский импорт. Отсутствие единой позиции по этому вопросу может повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре. За отмену тарифов выступают министры финансов и торговли Джаннет Йеллен и Джина Раймондо, против — главный торговый советник палаты представителей Конгресса Кэтрин Тай, которая считает, что этот шаг ослабит рычаги влияния на дальнейших торговых переговорах с Китаем. Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пока не определился с мнением по этому вопросу. Бывший посол США Дэвид Адельман ранее утверждал, что отмена тарифов на товары из КНР со временем может снизить инфляцию в США на 1%, а это окажет позитивное влияние на экономику. Торги 5 июля на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 снизился на 0,14%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%, а японский Nikkei 225 поднялся на 1,03%. EuroStoxx50 c начала торгов теряет 0,36%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $113,7 за баррель. Золото торгуется по $1803 за тройскую унцию. По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3760–3840 пунктов. Сегодня будут опубликованы итоговые данные о динамике заказов на товары длительного использования за май (прогноз: +0,5%, пред.: +0,7%), а также о производственных заказах (прогноз: +0,5%, пред.: +0,3%). Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на 3 пункта до 31. На прошлой неделе попытки S&P 500 перейти к росту натолкнулись на сопротивление на уровне 20-дневной скользящей средней. MACD подает неуверенные сигналы к развороту, при этом RSI находится в нейтральной зоне. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка расположена диапазоне 3600–3660 пунктов. Levi Strauss & Co. (LEVI) представит отчетность за второй финансовый квартал 7 июля после закрытия основной сессии. Консенсус предполагает рост выручки производителя одежды на 12,3% кв/кв, до $1,433, при скорректированной прибыли на акцию $0,23, что сопоставимо с прошлогодним результатом. Продажи и запасы продукции компании, несмотря на постепенное снижение потребительской уверенности в номинальном выражении, остаются достаточно устойчивыми в непростых экономических условиях. Недавно Bank of America назвал LEVI одной из лучших инвестидей на вторую половину г ода среди компаний с малой и средней капитализацией. Levi Strauss & Co. недавно обнародовала свои долгосрочные стратегические приоритеты и представила обновленные цели роста. На 2022 финансовый год компания прогнозирует рост выручки на 11–13% г/г, до $6,4–6,5 млрд, при скорректированной разводненной прибыли на акцию в пределах $1,50–1,56. Также в четверг, 7 июля, квартальную отчетность представит производитель бытовой химии и продуктов для техобслуживания автомобилей WD-40 Company (WDFC). Консенсус закладывает рост выручки компании на 4,7% кв/кв, до $142 млн, при снижении скорректированной прибыли на акцию на 15% г/г, до $1,3. Аналитики ухудшили прогнозы после обновления менеджментом гайденса на текущий год в связи с неблагоприятной конъюнктурой в ценах на сырье и укрепления доллара США. Акции WDFC находятся под давлением с февраля прошлого года. При этом параллельно с публикацией предыдущ его отчета компания представила долгосрочный план, которым предусматривается увеличение выручки до $650–700 млн со среднегодовым ростом в диапазоне 5–11% в зависимости от региона присутствия. info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Смотрите также: Страница Фридом Финанс на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги