«Фридом Финанс»: Отыгрываются ожидания глобальной рецессии

Аналитики «Фридом Финанс»:

Во вторник, 5 июля, российские бенчмарки показали разнонаправленную динамику, связанную с резким обесценением нацвалюты к доллару. Если рублевый индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,84%, то валютный РТС обвалился на 9,3%.

Новостью дня стало заявление главы Норникеля Владимира Потанина о возможном слиянии его компании и Русала. Хотя данный вопрос пока только в стадии обсуждения, котировки алюминиевого гиганта и контролирующего его холдинга En+ резко пошли вверх, а акции ГМК, напротив, скорректировались.

Лидером роста стала принадлежащая Олегу Дерипаске компания En+ (+7,08%), а также ОК РУСАЛ (+6,9%) и Газпром (+6,5%). Бумаги газового гиганта повышались, следуя за движением цен на сырье в Европе. В аутсайдерах оказались ТГК-1 (-12,5%), ТМК (-4,84%) и НОВАТЭК (-4,1%). Котировки ГМК потеряли 3,15%.

Другой важной новостью вторника стал первый с марта мощный обвал рубля. По всей видимости, это было обусловлено падением нефтяных цен и опасениями глобальной рецессии в мировой экономике. К вечеру пары USD/RUB и EUR/RUB укрепились до 61,35 и 63,2 соответственно.

Котировки Brent в моменте рухнули на 5,43%, до $107,29 за баррель, на опасениях падения спроса при возможной рецессии. Представители Саудовской Аравии заявили, что намерены в августе повысить цены на свое сырье для азиатских клиентов, однако рынок на это почти не отреагировал. Золото на фоне укрепления доллара подешевело на 1,51%, до $1774,25 за тройскую унцию.

Ориентир на завтрашнюю сессию для индекса Мосбиржи: коридор 2150–2270 пунктов. Пары USD/RUB и EUR/RUB, на наш взгляд, будут двигаться в диапазонах: 60–63 и 62–64 соответственно.