«Фридом Финанс»: В центре внимания снова динамика рубля

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Во вторник большинство ликвидных акций закрылись в зеленой зоне. Лидерами роста на фоне корпоративных новостей стали бумаги En+ (+6,87%) и ОК РУСАЛ (+6,76%). Также отскочили акции Газпрома (-6,76%). Скорректировались после ралли бумаги Иркута (-21,49%), снизились акции ГМК Норникель (-3,28%). Пара USD/RUB поднялась выше отметки 61.

Рубль обвалился к доллару до месячного минимума. Отскок пары USD/RUB превзошел ожидания рынка. Но, на наш взгляд, это нельзя считать началом ослабления рубля. Движение вызвано сочетанием факторов, а не одной причиной. Давление чистого экспорта на рубль слабеет на фоне сокращения поставок газа (за евро) в июле, оживления активности импортеров, конвертации дивидендных выплат, увеличения лимитов вывода за границу. Также было много эмоциональных покупок инвесторов. Ажиотаж не буде т постоянным, ожидаем, что в ближайшее время курс снизится в диапазон 50–60.

Новостью вторника стали переговоры о слиянии ОК РУСАЛ (+6,76%) и Норникеля (-3,28%). Если объединение состоится (на наш взгляд, это может произойти не ранее начала следующего года), миноритарии ОК вряд ли смогут получить значительную выгоду от сделки. Слияние может стать альтернативой акционерного соглашения, по которому сейчас ГМК направляет на дивиденд до 60% EBITDA. При этом РУСАЛ будет получать поддержку в случае слияния, а в буду щем дивиденд миноритариям может существенно сократиться на фоне уменьшения свободного денежного потока.

Ожидаем смешанную динамику. Ориентир для индекса Московской биржи: рост в диапазон 2200–2250 пунктов. Пара USD/RUB может скорректироваться в коридор 55–60 в одну из ближайших торговых сессий. Ослабление рубля не сопровождалось значительными торговыми объемами, снижение спроса приведет к корректировке обменного курса.