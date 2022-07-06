Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 июля: 3 401,9600 руб/1 г золота и 37,3500/1 г серебра ЦБ РФ с 6 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 401,9600 руб.

1 грамм серебра - 37,3500 руб.

1 грамм платины - 1 664,8600 руб.

1 грамм палладия - 3 677,7400 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 218,5899 р. (6,87%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4200 р. (6,93%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 120,5100 р. (7,80%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 287,9500 р. (8,49%) . dims

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