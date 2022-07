«Фридом Финанс»: Риски рецессии повышаются

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 5 июля американские фондовые площадки завершили преимущественно в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 0,16%, до 3831 пункта, Nasdaq прибавил 1,75%, и лишь Dow Jones снизился на 0,42%. В лидеры роста вышли компании технологического сектора (+1,24%), телекомы (+2,67%) и производители нециклических потребительских товаров (+2,28%). В аутсайдерах оказались энергетические компании (-4,01%).

com, Inc (AMZN: +3,60%) расширяет сервис доставки в Великобритании. В стране создан парк электровелосипедов, также предоставляются услуги пешей доставки. По данным Bloomberg, The Toronto-Dominion Bank (TD: -2,99%) изучает возможность поглощения Cowen Inc (COWN: +28,66%). Walmart Inc (WMT: +1,32%) планирует взимать с некоторых своих поставщиков новые сборы за доставку товаров на склады из-за увеличения расходов на топливо и транспортировку.

Инвесторы продолжают отслеживать момент пика инфляции. Падение нефти и прочих сырьевых товаров из-за опасений рецессии в ходе вчерашних торгов, возможно, было воспринято участниками рынка как сигнал к замедлению роста цен. В совокупности со снижением доходностей государственных облигаций это вызвало активный спрос на акции высокотехнологичных компаний.

США и Китай провели переговоры после анонсированной Белым домом возможности отменить некоторые торговые сборы с китайских товаров. Снижение или отмена пошлин на импорт из КНР способна замедлить рост цен на потребительские товары в США. Однако более актуальной на предстоящих торгах может стать тема вероятности рецессии. Если именно этот фактор окажется в фокусе внимания участников рынка, дальнейший рост рисковых активов будет ограничен. Последний прогноз Bloomberg Economics оценивает вероятность рецессии в США в следующем году в 38%. Еще одним значимым сигналом грядущего экономического спада стало формирование в третий раз с начала года отрицательного спреда между доходностью десяти- и двухлетних казначейских облигаций.

Доходность десятилетних трежерис накануне упала на 8 б.п., до 2,81%, двухлетних —снизилась 2 б.п., до 2,82%. Показатель для 30-летних госбондов достиг 3,03%.

Торги 6 июля на площадках Юго-Восточной Азии завершились в красной зоне. Японский Nikkei 225 снизился на 1,20%, гонконгский Hang Seng потерял на 1,22%, а китайский CSI 300 опустился на 1,46%. При этом EuroStoxx 50 с открытия сессии прибавляет 1,96%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $102,77 за баррель. Золото торгуется по $1761,8 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3800–3850 пунктов.

Сегодня выйдут данные о числе открытых вакансий в США за май (консенсус: 11,0 млн, предыдущее значение: 11,4 млн).

Индекс настроений от Freedom Finance опустился на два пункта, до 29.

S&P 500 продолжает движение в рамках нисходящего тренда. RSI находится в нейтральной зоне. MACD не подает определенных сигналов к смене текущей динамики. Возможен переход индекса широкого рынка к консолидации в узком коридоре. Ближайшая поддержка расположена в диапазоне 3600–3660 пунктов.