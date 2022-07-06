«Фридом Финанс»: РТС падает вслед за рублем

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 6 июля индекс Мосбиржи вырос на 1,00%, до 2248,94 пункта. РТС, напротив, скорректировался на 0,80%, до 1137,54, на фоне ослабления рубля. Индекс голубых фишек поднялся на 1,19%. В лидеры роста в первой половине дня вышли акции Ozon (+5,09%), Polymetal (+4,83%) и VK (+4,51%). В аутсайдерах оказались бумаги Headhunter (-4,05%), Сургутнефтегаза (-2,28%) и МТС (-1,81%)

Котировки Ozon повышаются, поскольку компания является одним из основных бенефициаров решения о параллельном импорте: многие товары будут проданы через площадку российского ретейлера. При этом на фоне ослабления рубля импортные товары подорожают, что также позволит компании нарастить выручку. Кроме того, после выхода из бумаг Газпрома и Норникеля многие инвесторы ищут интересные кейсы для вложений. Это способствует перетоку средств в бумаги Ozon, который начал торговлю товарами, ввезенными за счет параллельного импорта, две недели назад.

Бумаги VK дорожают на новости о том, что предприниматели Москвы получили возможность присоединиться к совместной программе Минэкономразвития РФ и VK, позволяющей удвоить бюджет на продвижение в социальной сети. На этом фоне ожидается увеличение рекламной выручки эмитента.

Акции МТС корректируются на решении правительства воздержаться от дополнительных мер поддержки телекоммуникационных операторов.

Котировки Brent в моменте повышаются на 1,28%, до $104,07 за баррель, на фоне взрыва на месторождении Тенгиз в Казахстане. В долгосрочной перспективе цены могут упасть вплоть до $100 за бочку, если в Китае опять будут введены локдауны, что обусловит снижение мирового спрос на черное золото. До конца торгов ожидаем движения актива в диапазоне $101,00–108,30.

Пара USD/RUB в моменте растет на 1,22%, до 62,37. EUR/RUB поднимается на 0,3%, до 63,90. Параллельно с долларом и евро против рубля укрепляется китайский юань: сегодня он подорожал на 6,08%, до 9,28, что может указывать на интервенции нацвалюты через кросс-курс с юанем. Впрочем, на открытии торгов рубль дешевел к доллару до 64,80 и не смог преодолеть отметку 65,00. Возможно, теперь курс нацвалюты в течение некоторого времени будет ниже этого уровня. Сегодня к концу текущей сессии прогнозируем, что основные валютные пары будут торговаться в коридорах 60,00–67,00 и 65,00–70,00 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгового дня: зона 2170–2300 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1085–1175 пунктов.