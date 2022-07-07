«Фридом Финанс»: Инвесторов беспокоит риск новой волны пандемии

Аналитики «Фридом Финанс»:

К последнему часу торгов 6 июля номинированный в рублях индекс Мосбиржи опустился на 0,23%, а рассчитываемый в долларах США РТС упал на 3,55%.

Инвестсообщество встревожено распространением новых штаммов COVID-19 в Китае и ряде стран Европы. Коррекцию демонстрируют и зарубежные фондовые площадки, и цены на сырье. При этом укрепляется доллар.

Лидерами роста на отечественном рынке стали акции биотеха ИСКЧ (+7,88%), а также депозитарные расписки X5 Retail Group (+4,2%) и ЕМС (+3,46%). В список аутсайдеров попали HeadHunter.ru (-6,9%), Дагэнергосбыт (-5,2%) и активно дорожавший накануне Русал (-3,25%).

Цена нефти Brent из-за опасений по поводу очередной волны пандемии впервые с середины марта ушла под психологически важную отметку $100 за баррель, опустившись на 3,37%, до $99,39. Золото дешевеет на 0,9%, до $1747,55 за тройскую унцию.

Рубль продолжает отступать в парах с основными валютами, хотя ослабление замедлилось по сравнению с наблюдавшимся во вторник. Пара USD/RUB подорожала на 2,16 руб., до 63,31, пара EUR/RUB поднялась на 0,89 руб., до 64,49. Ориентиры для этих инструментов на предстоящую сессию 63–65 и 63,5–66 соответственно

Прогнозируем продолжение колебаний индекса Мосбиржи в коридоре 2150–2270 пунктов в ходе торгов 7 июля.