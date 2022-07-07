«Фридом Финанс»: На фондовом рынке смешенная динамка

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торги этой среды завершились в слабом минусе по индексу Мосбиржи. Лидерами роста стали акции ИСКЧ (+7,63%) и НОВАТЭКа (+4,06%). Продолжили коррекцию бумаги Иркута (-17,19%). Пара USD/RUB подскочила выше 63.

Фондовый рынок демонстрирует смешанную динамику. Новостной фон спокоен, значимых корпоративных событий нет. В отличие от иностранных аналогов, отечественные нефтегазовые компании слабо реагируют на снижение цен на нефть. Ее котировки опускаются из-за спекуляций на прогнозах американских аналитиков, предполагающих ослабление спроса в случае наступления рецессии в обозримом будущем. Лучшую динамику на этом фоне демонстрируют акции НОВАТЭКа (+4,06%), это обусловлено высоким спросом на газ в Европе и Азии. На снижение цены на нефть отреагировал пока только рубль: пара USD/RUB достигла максимума с конца мая. Мы полагаем что цена на нефть имеет для курса рубля второстепенное значение. Давление на него оказывают в первую очередь оживление импорта, а также дивидендные и купонные выплаты. Не исключено, что часть средств из рублевых депозитов после их окончания будет конвертирована в валюту. На бирже стали покупать больше юаней: их доля в общем объеме валютных торгов превысила 15%. Ожидаем, что фондовый рынок будет демонстрировать преимущественно положите льную динамику в июле. Пара USD/RUB может вскоре вернуться в диапазон 55–60.

Прогнозируем смешанную динамику. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2200–2250пунктов. Пара USD/RUB может скорректироваться к 55–60 на одних из ближайших торгов. Ослабление рубля не сопровождалось значительными торговыми объемами, ослабление спроса приведет к снижению обменного курса.