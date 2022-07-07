«Открытие»: Рынок акций РФ снизился несмотря на продолжающееся ослабление рубля

Сыроваткин Олег, «Открытие Research»

ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Ожидания на старт дня

· Внешний фон выглядит умеренно позитивным: большинство азиатских фондовых индексов растут вместе с фьючерсами на S&P 500 и ценами на нефть, а доллар дешевеет против основных валют

· Samsung представил довольно сильный квартальный отчет: рост выручки превысил ожидания аналитиков и тем самым развеял некоторые опасения по поводу снижения потребительского спроса. Однако темпы роста операционной прибыли компании замедлились до самого низкого значения за два с лишним года, что стало следствием инфляционного фактора

Протокол июньского заседания FOMC отразил жесткую позицию регулятора

15 июня FOMC повысил ставку по федеральным фондам на 0,75%, и опубликованный вчера вечером протокол того заседания указывает на планы регулятора вновь повысить ее на 0,50–0,75%. В документе говорится, что Комитет не хочет давать общественности повода усомниться в своей решимости обуздать инфляцию, что было бы чревато укоренением повышенной инфляции. Поэтому FOMC видит вероятность еще большего ужесточения своей позиции в случае сохранения повышенного инфляционного давления.

Комитет видит риски того, что ужесточение денежно-кредитной политики может на время замедлить экономический рост, однако считает возвращение инфляции к целевому уровню 2% критически важным для обеспечения устойчивой максимальной занятости.

В целом тон документа говорит о том, что FOMC ждет, скорее, мягкого приземления экономики США, нежели рецессионного сценария. По подсчетам Bloomberg, протокол содержит 90 упоминаний инфляции и ни одного упоминания рецессии.

Доходности гособлигаций США начали расти сразу после открытия торгов на рынке акций США, и этот тренд продолжился после публикации протокола. Доходность 2-летних трежерис, которые наиболее чувствительны к ожиданиям по ДКП, протестировали область 3%. Доходности 2-, 5- и 10-летних гособлигаций США инвертированы, что указывает на нервозность рынка на фоне опасений рецессии.

Тем не менее ожидания по ставкам остаются довольно стабильными: фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывают в ценах ее рост примерно до 3,40% к началу 2023 года и последующее снижение примерно до 2,80% к его концу. Таким образом, рынок, похоже, полагает, что ФРС планирует поднять ставки до определенного уровня и лишь после этого занять выжидательную позицию, следя за дальнейшим развитием событий.

Что касается заседания 27 июля, то фьючерсы закладываются на еще одно повышение ставок на 0,75%.

Банк Китая, похоже, приступает к нормализации денежно-кредитной политики

На этой неделе регулятор сократил объем операций по предоставлению краткосрочной ликвидности до 3 млрд юаней ($447 млн), что является минимальным значением с января 2021 года. Таким образом, в начале июля регулятор забирал из финансовой системы больше ликвидности, чем предоставлял в конце июня.

В целом это выглядит логичным, так как острой потребности в избыточно мягкой ДКП после заметного смягчения ковидных ограничений больше нет.

Рынок акций РФ снизился несмотря на продолжающееся ослабление рубля

В среду индекс Мосбиржи снизился на 0,21% до 2 221,88 п., что можно считать весьма слабым результатом, учитывая, что рубль подешевел к доллару на 3,6%. На этом фоне индекс РТС потерял 3,93% до 1 101,64 п. 5 отраслевых индексов закрылись в плюсе и 5 — в минусе. Наилучшую динамику показали химия/нефтехимия, потребительский сектор и финансы, наихудшую — ИТ, транспорт и телекомы.

Индекс Мосбиржи начал сессию среды ростом на 2% с лишним, однако, как выяснилось позже, максимум для был достигнут уже в первый час торгов, после чего рынок ушел в консолидацию, а после обеда начал снижаться на фоне возобновившейся распродажи во фьючерсах на нефть и закрыл сессию в области минимумов дня.

В целом это нормальная боковая динамика, которая часто наблюдается в рамках консолидации после сильного движения и в отсутствие новых внутренних драйверов. Впрочем, в случае усиления рецессионных рисков на рынке акций РФ может появиться сильный внешний драйвер в виде снижения мировых цен на энергоносители. По крайней мере, намеки на это мы увидели вчера на фоне усиления корреляции между индексами Мосбиржи/РТС и ценами на нефть.

S&P 500 закрыл ростом третью сессию подряд

Рынок акций США отреагировал ростом на публикацию протокола июньского заседания FOMС несмотря на его довольно жесткий тон, что позволило S&P 500 закрыть в плюсе третью сессию подряд. Подросли 8 из 11 основных секторов индекса: наилучшую динамику показали компании ЖКХ, ИТ и здравоохранение, а наихудшую — энергетика, финансы и производство товаров длительного пользования.

Опубликованная в последнее время макроэкономическая статистика показала признаки замедления темпов экономического роста в США. Ожидания по ставкам пока остаются стабильными, но инвесторам, вероятно хочется более точно представлять себе планы ФРС в случае дальнейшего ухудшения макроэкономических данных. Возможно, рынок надеется, что регулятор замедлит темпы повышения ставок, если инфляция начнет демонстрировать признаки стабилизации.

Здесь есть и важный психологический момент: стабилизация инфляции продемонстрирует эффективность политики ФРС и сделает ситуацию более предсказуемой, тогда как провал усилий регулятора может серьезно скорректировать ожидания и спровоцировать рыночный хаос.

Рубль продолжает дешеветь

Рубль подешевел во вторник против основных конкурентов на фоне возобновления падения цен на нефть и роста индекса доллара до новых максимумов с декабря 2002 года. USDRUB впервые с 30 мая достигал 65 рублей, но несколько снизился к концу торгов.

· Торговый объем в паре доллар/рубль составил 136,6 млрд рублей по сравнению с 167,4 млрд рублей в предыдущий торговый день. 6 дней подряд объемы выше 100 млрд рублей.

· Торговый объем в паре евро/рубль составил 50,3 млрд рублей против 54,6 млрд рублей в предыдущий день.

· Торговый объем в паре юань/рубль составил 37,4 млрд рублей против 44,3 млрд рублей в предыдущий день. Не удалось перебить рекордный объем в паре.

На своп рынке юань/рубль сегодня новый рекордный объем в 193,7 млрд рублей.

Дешевеющая нефть, дорогой доллар на внешнем рынке, отмена репатриации валютной выручки, сигналы роста объемов импорта и повышение (видимо, не без помощи властей) ликвидности в юане стали факторами ослабления российской валюты. Однако рост до 65 за доллар выглядит чрезмерным в преддверии июльского налогового периода, а также на фоне риска новых санкций в отношении валютной инфраструктуры.

Напомним, первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин еще в рамках ПМЭФ предупреждал о существующих рисках санкций в отношении Национального клирингового центра, на счетах которого учитывается валюта, которой пользуются российские резиденты. Уровни около 65 рублей за доллар в этом контексте могут выглядеть привлекательными для продажи американской валюты с учетом ускорения девалютизациии НКЦ. В этом контексте спрос на юань может продолжать расти.

Цены на нефть пытаются расти после сильного двухдневного снижения

Утром четверга котировки Brent и WTI умеренно росли, отскакивая из области четырехмесячных минимумов, куда они опустились после резкого снижения во вторник и среду. На рынке продолжается борьба между бычьим фактором в виде опасений дефицита предложения и медвежьим в виде растущих рисков глобальной рецессии. На этой неделе второй фактор пока перевешивает.

Сегодня ночью Американский институт нефти (API) сообщил о заметном росте запасов сырой нефти в США (+3,825 млн баррелей), включая их рост в Кушинге.

Кривая фьючерсов на нефть Brent остается в устойчивой бэквордации, однако в результате возобновившегося снижения цен спред между двумя ближайшими контрактами вновь сократился до $3,5 за баррель.