Комментарии «Фридом Финанс»: ФРС не теряет надежды на мягкую посадку экономики Аналитики «Фридом Финанс»: Сессию 6 июля американские индексы завершили в небольшом плюсе. S&P 500 прибавил 0,36%, закрывшись на отметке 3845 пунктов, Nasdaq повысился на 0,35%, Dow Jones поднялся на 0,23%. Активный рост продемонстрировали провайдеры коммунальных услуг (+1,01%) и компании сектора здравоохранения (+0,88%). Хуже рынка выглядели энергетики (-1,74%) на фоне коррекции нефтяных котировок. Rivian Automotive Inc. (RIVN: +10,42%) увеличила объемы производства электромобилей на 72% кв/кв, поставки выросли более чем в три раза. Компания также заявила, что активно движется к ранее заявленной цели производить 25 тыс. электрокаров в год. GameStop (GME: -2,33%) 18 июля планирует провести сплит долевых бумаг в соотношении 4:1, держатели получат дивиденды в виде трех дополнительных акций. Израильская оборонная технологическая компания Rada Electronics Industries (RADA: -14,16%) ожидает сокращения выручки по итогам II квартала на 20,9% г/г. Это почти на треть ниже консенсус-прогноза и обусловлено сокращением заказов со стороны США. Протоколы июньского заседания FOMC вновь не преподнесли сюрпризов инвесторам. Чиновники ФРС сохраняют «ястребиный» настрой ввиду необходимости снижения инфляционных ожиданий. Основным сценарием является подъем учетной ставки на 50 или 75 базисных пунктов в июле. Окончательное решение будет зависеть от динамики заработной платы в стране и значения индекса потребительских цен за июнь. Рост зарплат может замедлиться до 5,1% г/г, однако ожидается, что инфляция ускорится до 8,7% из-за скачка цен на энергоносители. Рынок труда США остается напряженным, что пока препятствует более значительному замедлению роста оплаты труда. Хотя представители крупного и среднего бизнеса сокращают планы найма, спрос на рабочую силу в США все еще почти вдвое превышает число соискателей, несмотря на ужесточение финансовых условий, а уровень увольнений остается на рекордно низких уровнях. Это служит дополнительным аргументом для ФРС в пользу продолжения нормализации ДКП и возможной реализации сценария «мягкой посадки» экономики. Примечательно, что инфляционные ожидания, закладываемые в ставку безубыточных 5-летних облигаций TIPS, снизились до 2,48%, вернувшись к уровню октября 2021 года, что, однако, в значительной степени обусловлено мнением инвесторов о том, что экономическая активность замедлится. Возможность реализации такого сценария подтверждается сокращающимся спредом между доходностями 10-летних и 3-месячных облигаций. Это традиционно является одним из сигналов ухудшения перспектив экономического роста. Биржевые площадки АТР закрыли торговую сессию 7 июля в зеленой зоне. Японский Nikkei поднялся на 1,47%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,26%, китайский CSI 300 вырос на 0,44%. EuroStoxx 50 с открытия торгов повышается на 1,05%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $101 за баррель. Цена на золото составляет $1734 за тройскую унцию. По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3790–3870 пунктов. Сегодня будут опубликованы данные торгового баланса США за май. Ожидается, что дефицит сократится на 2,5% м/м, до -$84,8 млрд. Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 29 пунктов. Несмотря на попытки начать отскок, S&P 500 продолжает двигаться в рамках нисходящего тренда. RSI удерживается вблизи нейтральной зоны, MACD указывает на сохранение доминирующих позиций «медведей». Ближайшее сопротивление находится на психологически значимой отметке 3900 пунктов. Ближайшей поддержкой по-прежнему служит уровень 3660 пунктов. Сегодня после закрытия основной сессии отчетность за второй финансовый квартал представит Levi Strauss & Co. (LEVI). Консенсус предполагает рост выручки производителя одежды на 12,3% кв/кв, до $1,433, при скорректированной прибыли на акцию $0,23, что сопоставимо с прошлогодним результатом. Продажи и запасы продукции компании, несмотря на постепенное снижение потребительской уверенности, в номинальном выражении остаются достаточно устойчивыми в непростых экономических условиях. Недавно Bank of America назвал LEVI одной из лучших инвестидей на вторую половину года среди компаний с малой и средней капитализацией. Levi Strauss & Co. недавно обнародовала свои долгосрочные стратегические приоритеты и представила обновленные цели роста. На 2022 финансовый год компания прогнозирует рост выручки на 11–13% г/г, до $6,4–6,5 млрд, при скорректированной разводненной прибыли на акцию в пределах $1,50–1,56. Также сегодня квартальную отчетность представит производитель бытовой химии и продуктов для техобслуживания автомобилей WD-40 Company (WDFC). Консенсус закладывает рост выручки компании на 4,7% кв/кв, до $142 млн, при снижении скорректированной прибыли на акцию на 15% г/г, до $1,3. Аналитики ухудшили прогнозы после обновления менеджментом гайденса на текущий год в связи с неблагоприятной конъюнктурой в ценах на сырье и укреплением доллара США. Акции WDFC находятся под давлением с февраля прошлого года. При этом параллельно с публикацией предыдущего отчета компания представила долгосрочный план, которым предусматривается увеличение выручки до $650–700 млн со среднегодовым ростом в диапазоне 5–11% в зависимости от региона присутствия. info4

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

