«Фридом Финанс»: Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии 2170–2300 пунктов

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 7 июля на российском фондовом рынке характеризуются вялой разнонаправленной динамикой: к 13:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,22%, до 2217,09 пункта, РТС вырос на 0,17%, до 1103,54, индекс голубых фишек теряет 0,26%.

В лидеры роста вышли акции Petropavlovsk (+7,98%), Polymetal (+4,20%) и Яндекса (+3,15%). В аутсайдерах оказались Татнефть (-5,23%), Сургутнефтегаз (-2,18%) и TCS Group (-1,67%).

Котировки золотодобытчиков Petropavlovsk и Polymetal растут на фоне удорожания золота, хотя его цена поднимается не столь активно: сегодня она увеличилась лишь на 0,33%, до $1742 за тройскую унцию.

Бумаги Яндекса дорожают на новостях о возможной покупке у VK сервиса доставки Delivery Club. В свою очередь, в случае запуска Сбермаркетом собственной службы доставки из ресторанов и кафе риски монополизации рынка после консолидации Delivery Club с Яндекс.Едой уменьшатся.

Акции Татнефти снижаются после прохождения дивидендной отсечки, однако глубина коррекции превышает размер доходности дивиденда, составившей 3,8%, при выплате 16,14 руб. на акцию.

Нефть Brent дорожает на 1,08%, до $101,73 за баррель, в рамках технической коррекции после вчерашнего ухода котировок под психологически важную отметку $100. Динамику цены в среднесрочной перспективе обуславливают главным образом новости об очередной волне заболеваемости COVID-19 в Китае и Европе. Если в этой связи будут возобновлены локдауны, мировой спрос и цены на нефть упадут. Сегодня динамику нефтяных котировок будут определять также публикуемые в 18:00 мск еженедельные данные о запасах углеводородного сырья и топлива. Консенсус предполагает их сокращение на 1,043 млн баррелей. Предполагаем, что до конца дня Brent останется в диапазоне $99–105.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 0,09%, до 63,26. EUR/RUB теряет 0,56%, торгуясь у отметки 64,20. Доллару не удалось преодолеть отметку 65, поэтому в ближайшие дни его курс останется в диапазоне 60–65, в свою очередь, евро будет торговаться в пределах 62–67. Кроме того, приостановился рост юаня к рублю, что может указывать на окончание интервенций через кросс-курс с китайской национальной валютой.

Ориентир для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2170–2300 пунктов, для РТС: коридор 1085–1175 пунктов.