«Фридом Финанс»: Корпоративные новости остановили падение рынка

Аналитики «Фридом Финанс»:

К вечеру 7 июля индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,19%, РТС повысился на 2,22%.

Новости, связанные с COVID-19, накануне оказывали давление на европейские и азиатские рынки, но сегодня влияние этой темы на котировки ослабло. В опубликованных в среду протоколах заседания ФРС регулятор предупреждает о том, что может предпринять более агрессивное повышение ставок по федеральным фондам на следующих встречах, если это понадобится.

Лидерами роста в российском биржевом сегменте стали депозитарные расписки интернет-ретейлера Ozon (+10,96%), несмотря на отсутствие инфоповодов. Подорожали бумаги золотодобытчика Petropavlovsk (+6,42%) на фоне роста котировок золота. Заметно прибавили в цене акции сети магазинов бытовой техники М.видео (+5%) на ожидании сильных результатов за II квартал 2022 года. Лидерами снижения в четверг оказались обыкновенные (-6,07%) и привилегированные акции Татнефти (-4,4%) после дивидендной отсечки 6 июля, а также бумаги биотехнологической компании ИСКЧ (-3,16%).

Котировки Brent в четверг выросли на 4,83%, до $105,69 за баррель, полностью отыграв падение накануне. По всей видимости, трейдеры не верят тому, что страны G7 смогут ограничить цены на российскую нефть. Золото подорожало на 0,33%, до $1742,65 за тройскую унцию.

Рубль на Мосбирже остановил падение, чему в немалой степени способствовало укрепление нефтяных котировок. К вечеру пары USD/RUB и EUR/RUB скорректировались до 62,33 и 63,77 соответственно.

По нашему мнению, завтрашнюю сессию индекс Мосбиржи проведет в коридоре 2220–2300 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 61–63 и 63–65 соответственно.