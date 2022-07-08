«Открытие»: На российском рынке в фокусе дивидендные отсечки

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research».

Российские акции подорожали по итогам торгов в четверг, 7 июля. Внешний фон был позитивным, акции в Европе и США подросли. Цены на нефть к вечеру ускорили рост. Рублевый индекс не смог пробиться выше сопротивления 2240 пунктов, но опасается приближаться к ключевой поддержке 2200 пунктов. С позиции технического анализа нужно вернуться выше 50-дневной скользящей средней (2339,3 п.), что устранить минорные настроения на рынке. Пока мы остаемся ниже, поэтому риск тестирования 2200 и даже 2000 пунктов в силе. На российском рынке по-прежнему в центре внимания дивидендные отсечки. Сегодня был последний день покупки (если рассчитывать на дивиденды) акций «Роснефти», «Самолета», «Башнефти», «Мосэнерго», ОГК-2, «Нижнекамскнефтехима». Впереди большой список энергетиков.

На 19:00 мск:

· Индекс МосБиржи — 2 226,65 п. (+0,21%), с нач. года -41,2%

· Индекс РТС — 1 132,49 п. (+2,80%), с нач. года -29,0%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 7,2 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,7 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 3,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Ключевые события дня

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешила в срок до 1 сентября 2022 года заемщикам - резидентам досрочное погашение задолженности в валюте по кредитам, выданным иностранными банками, говорится в сообщении Минфина РФ.

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 8 выросли и 2 снизились по итогам дня. В лидерах роста IT-сектор (+4,5%). В лидерах снижения финансовый сектор (-1,13%).

В нефтегазовом секторе в лидерах снижения были обычка и префы «Татнефти». Дивидендная отсечка по «Татнефти» 8 июля, но бумаги для дивидендов надо было купить до 6 июля. Поэтому сегодня они под давлением. Акции «Газпрома» и «Транснефти» в зеленой зоне. Остальные представители сектора подешевели.

Среди «Электроэнергетиков» почти на 2% подросли акции ТГК-1. Бумаги ОГК-2 и «РусГидро» потеряли порядка 1%.

В «Телекомах» МТС подорожала на 1,1%, префы «Ростелекома» также прибавили 0,7%, а вот обычка просела на 1,8%..

Среди компонентов индекса «Металлов и добычи» в лидерах золотодобытчики Polymetal и «Полюс». Угольные истории в лидерах снижения. Также на фоне укрепления рубля просели сталевары.

В финансовом секторе в лидерах роста были бумаги «Ренессанса» и iQIWI, а также ВТБ. Порядка 10% потеряли в цене акции «СПБ Биржи», подешевели на 3,3% расписки TCS Group. Компания Dalliance Services Company (DSC), принадлежащая крупнейшему акционеру Qiwi Сергею Солонину, сделала предложение акционерам платежного сервиса по выкупу акций класса В и ADR на сумму до 25 млн долларов.

В потребительском секторе лидировали акции «М.видео». Во второй половине июля 2022 запланировано открытие книги по новому облигационному займу эмитента срочностью 3 года и ориентиром по ставке купона «G-curve на сроке 3 года + не выше 400 б.п. Считаем условия размещения интересными для участия. Озвученный ориентир по ставке купона при текущем уровне ставок соответствует купону на уровне 12,83% и достаточно привлекательной доходности к погашению на уровне 13,46%. Относительно высокая дюрация предполагает повышенную чувствительности займа к рыночному риску.

Также почти на 5% подорожали расписки X5 и Fix Price. «Белуга» прибавила 4,4%. объявила операционные результаты за первое полугодие 2022 г. В первом полугодии общие отгрузки компании составили 7,4 млн декалитров, превысив на 13,6% аналогичный показатель 2021 г. Отгрузки собственной продукции увеличились на 11% и составили 6,18 млн декалитров. Отгрузки партнерских импортных брендов показали двузначную динамику +29,4% и достигли 1,25 млн декалитров. Менеджмент отметил, что позиции компании устойчивы, а результаты первого полугодия укрепили их еще больше. Компания видит ряд возможностей для развития бизнеса и в текущих условиях.

В отраслевом индексе «Химии и нефтехимии» все в плюсе, кроме «Оргсинтеза». «Акрон» снова в лидерах в секторе. Бумагу покупают ниже 18000 руб. Очевидно, что борьба за пробитие сопротивления 19000 руб. не завершена. Бумага потенциально выглядит способной подорожать до 20000 руб.

В IT-секторе в лидерах расписки Softline и OZON. Мы полагаем, что в условиях высокой макроэкономической неопределенности и геополитической напряженности позиции бизнеса Ozon останутся достаточно устойчивыми, т. к. исход из России крупных западных компаний, перестройка логистических цепочек и закрытие торговых центров только усилят миграцию потребителей в e-commerce, что поддержит темпы роста выручки компании. У нас есть актуальная идея по бумаге, цель 2500 руб. Однако инвестиционный горизонт 12–24 месяца. Расписки HeadHunter второй день в лидерах снижения, поскольку ключевое сопротивление 1000 рублей за бумагу оказалось не по силам, и разочарование вернуло бумагу к 888 руб. «ЦИАН» также в минусе.

В строительном секторе умеренно подросли «Эталон», «ПИК» и «ЛСР», а «Самолет» - в минусе из-за дивидендной отсечки.

В транспортном секторе в лидерах НМТП. Накануне акционеры НМТП одобрили дивиденды по итогам 2021 года 0,54 рубля на акцию. Купить бумагу для дивидендов нужно до 8 июля.

По итогам дня из 41 акции индекса МосБиржи: 22 подорожали и 19 подешевели.

46,5 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 27,9 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 4,7 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Внешний фон

Stoxx Europe 600 закрыл ростом вторую сессию подряд на фоне общего усиления спроса на рискованные активы. В лидерах роста были компании горнорудного сектора (сегодня появились новости о том, что Минфин Китая может разрешить региональным властям выпустить специальные облигации объемом 1,5 трлн юаней ($220 млрд) для финансирования инфраструктурных проектов) и автопроизводители. Отставал сектор туризма и отдыха.

FTSE 100 показывал более слабую динамику, чем фондовые индексы других европейских стран на фоне ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании. Фунт дорожал против большинства основных валют.

Новыми драйверами, которые могут определить среднесрочную динамику рынка акций Европы, станут сезон корпоративной отчетности за второй квартал, который начнется через неделю-две, и решения ФРС и ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Оба регулятора, как ожидается, повысят ставки.

Акции ASML Holding N.V. росли на 4% вместе с бумагами других компаний сектора полупроводников после сильного квартального отчета Samsung Electronics. Акции Entain, напротив, дешевели на 5% после понижения прогноза по выручке в секторе игр.

Цены на нефть восстанавливались после двухдневного снижения, и котировки ближайших фьючерсов на обе ключевых смеси – Brent и WTI – поднялись выше $100 за баррель. Тем не менее по итогам недели оба контракта показывают значительное снижение.

Дивидендная доходность Stoxx Europe 600 составляет 3,5 %. Индекс торгуется с коэффициентом 15,0 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 11,4 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Далее из состава Stoxx Europe 600: 22,5 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 19,8 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 18,7 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

На 19:00 мск:

· Индекс MSCI EM — 981,01 п. (-1,06%), с нач. года -20,4%

· Stoxx Europe 600 — 415,01 п. (+1,88%), с нач. года -14,9%

· DAX — 12 843,22 п. (+1,97%), с нач. года -19,1%

· FTSE 100 — 7 189,08 п. (+1,14%), с нач. года -2,9%

В первой половине торговой сессии четверга, 7 июля, S&P 500 и Nasdaq 100 росли четвертую сессию подряд. Сегодня этому способствовало общее улучшение рыночных настроений, которое выражалось в снижении доллара и отскоке цен на нефть и товарных активов в целом.

Компоненты S&P 500 показывали очень сильную динамику: по состоянию на 17:00 мск росли 10 из 11 основных секторов индекса. В лидерах роста были циклические сектора, в аутсайдерах — защитные.

Наилучшую динамику показывали энергетика (+3,80%), производство товаров длительного пользования (+1,24%) и финансы (+1,20%). Отставали производство товаров первой необходимости (-0,07%), телекомы (+0,27%) и недвижимость (+0,41%).

Доходности 2-, 5- и 10-летних гособлигаций США остаются инвертированными третий день подряд, что указывает на нервозность рынка на фоне опасений рецессии. Опубликованный вчера вечером протокол июньского заседания FOMC отразил жесткую позицию регулятора, тем не менее тон документа говорит о том, что ФРС ждет, скорее, мягкого приземления экономики США, нежели рецессионного сценария.

Ожидания по ставкам стабильны: фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывают в ценах ее рост примерно до 3,40% к началу 2023 года и снижение примерно до 2,80% к его концу. Что касается заседания 27 июля, то фьючерсы указывают на еще одно повышение на 0,75%.

Дивидендная доходность S&P 500 составляет 1,7 %. Индекс торгуется с коэффициентом 19,5 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 15,6 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Из состава S&P 500: 27,0 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 17,1 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 21,4 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

На 19:10 мск:

· S&P 500 — 3 889,89 п. (+1,17%), с нач. года -18,4%

· VIX — 25,91 п. (-0.82 пт), с нач. года +8.69 пт

· MSCI World — 2 561,20 п. (+0,28%), с нач. года -20,7%

Фьючерсы на нефть Brent остаются в состоянии устойчивой бэквордации, отражая внутреннюю силу рынка нефти. Таким образом, резкие колебания последних дней пока можно списать, скорее, на локальную изменчивость рыночных настроений, нежели на изменение фундаментальных обстоятельств.

В целом можно констатировать, что сегодня опасения перебоев с поставками на фоне проблем в Ливии и остановки КТК перевешивают рецессионные страхи.

Запасы сырой нефти по состоянию на 1 июля выросли на 8,234 млн барр. до 423,8 млн барр. согласно отчету Управления по энергетической информации (EIA). По опросам аналитиков ожидалось снижение на 1,152 млн барр.

Запасы сырой нефти находятся на 11% ниже пятилетнего среднего на соответствующую дату. Запасы в хранилищах Cushing не изменились к предыдущей неделе оставшись на уровне до 21,3 млн барр.

Поставки бензина на рынок США (бензин — основной фактор потребления нефтепродуктов) выросли на 5,5% неделя к неделе до 9,413 мбс, что также на 6,3% ниже, чем год назад. Общее предложение нефтепродуктов выросло на 2,3% неделя к неделе до 20,464 мбс, что также на 5,0% ниже предложения год назад.

На 19:10 мск:

· Brent, $/бар. — 106,22 (+5,49%), с нач. года +36,6%

· WTI, $/бар. — 104,36 (+5,92%), с нач. года +38,8%

· Urals, $/бар. — 74,46 (+9,34%), с нач. года -3,0%

· Золото, $/тр. унц. — 1 740,58 (+0,10%), с нач. года -4,8%

· Серебро, $/тр. унц. — 19,25 (+0,23%), с нач. года -16,4%

· Алюминий, $/т — 2 450,00 (+2,59%), с нач. года -12,7%

· Медь, $/т — 7 863,50 (+1,15%), с нач. года -19,1%

· Никель, $/т — 21 535,00 (-0,03%). с нач. года +3,7%

Российский рубль

Рубль укрепился к доллару, евро и китайскому юаню.

· Торговый объем в паре доллар/рубль составил 100,7 млрд рублей по сравнению с 136,6 млрд рублей в предыдущий торговый день. 7 дней подряд объемы выше 100 млрд рублей.

· Торговый объем в паре евро/рубль составил 44,4 млрд рублей против 50,3 млрд рублей в предыдущий день.

· Торговый объем в паре юань/рубль составил 31,3 млрд рублей против 37,4 млрд рублей в предыдущий день. Не удалось перебить рекордный объем в паре.

На своп рынке юань/рубль сегодня новый рекордный объем 167,6 млрд рублей. Как видим, на спот рынке в юане объемы снижаются, но исторически остаются высокими. А вот на рынке свопов объемы очень приличные.

На наш взгляд, участники рынка сочли ослабление рубля в предыдущие дни чрезмерным. USDRUB довольно быстро взобрался с 50 до 65 за доллар. На это ушло всего 5 торговых дней. В четверг мы видим техническую коррекцию.

Драйверов для продолжения ослабления рубля не было, поскольку со стороны властей не поступало никакой конкретной информации о том, каким может быть механизм валютных интервенций через дружественные валюты.

Рубль может в ближайшие дни вернуться к 60 за доллар. Будет интересно посмотреть, вызовет ли возвращение к 60 новый спрос на валюту.

На 19:10 мск:

· EUR/USD — 1,0164 (-0,18%), с начала года -10,6%

· GBP/USD — 1,2009 (+0,70%), с начала года -11,3%

· USD/JPY — 135,95 (+0,00%), с начала года +18,1%

· Индекс доллара — 107,127 (+0,03%), с начала года +12,0%

· USD/RUB (Мосбиржа) — 61,95 (-2,21%), с начала года -17,6%

· EUR/RUB (Мосбиржа) — 63,6 (-1,81%), с начала года -25,6%