«Фридом Финанс»: «Быки» выбирают ретейл

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Вчера торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции Иркута (+30,00%), резкие колебания которых без значимых новостей наблюдаются в течение нескольких дней. Обновили минимум котировки СПБ Биржи (-9,80%). После закрытия реестра акционеров на получение дивидендов скорректировались бумаги Татнефти (-5,10%). Пара USD/RUB опустилась ниже 62 на фоне роста цены на нефть.

Дорожают иностранные акции и депозитарные расписки, а также бумаги ретейлеров. Это может быть связано с ожиданиями конвертации расписок в акции и / или редомициляции основных владельцев бизнеса в Россию, что позволит им получать дивиденды. На наш взгляд, спекуляции на этих ожиданиях преждевременны. Однако в недавних обзорах мы отмечали значительный потенциал роста отдельных бумаг сектора, в особенности Ozon (OZON +16,32%, цель: 1208 руб.) и X5 Group (FIVE, +4,98%, цель: 1780 руб.).

Ожидаем рост в пределах 1%. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2220–2250 пунктов. Пара USD/RUB может скорректироваться до 55–60 в одну из ближайших сессий. Коррекция рубля не сопровождалась значительными торговыми объемами, к снижению обменного курса приводит ослабление спроса.