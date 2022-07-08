«Открытие»: Рынок акций РФ продолжает консолидироваться, рубль подорожал

Сыроваткин Олег, «Открытие Research»

ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Ожидания на старт дня

· Внешний фон выглядит нейтральным: азиатские фондовые индексы незначительно растут, фьючерсы на S&P 500 незначительно снижаются, а нефть торгуется в нулях

· Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер и глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард подтвердили необходимость повышения ставок, отметив при этом, что США могут избежать рецессии. Эти заявления полностью соответствуют тону опубликованного в среду протокола июньского заседания ФРС

Рынок акций РФ продолжает консолидироваться после снижения

В четверг индекс Мосбиржи вырос на 0,21% до 2 226,65 п., а индекс РТС — на 2,80% до 1 132,49 п. Разница в их динамике была обусловлена снижением курса доллара к рублю.

В плюсе закрылись 8 отраслевых индексов, в минусе — 2. Наилучшую динамику показали ИТ-компании, потребительский сектор и транспорт. Отстали финансы, нефть/газ и электроэнергетика. Акции строительных компаний вторую неделю консолидируются после мощного роста во второй половине июня.



Лидерами роста среди компонентов индекса Мосбиржи стали расписки OZON. Мы полагаем, что в условиях высокой макроэкономической неопределенности и геополитической напряженности позиции бизнеса Ozon останутся достаточно устойчивыми, т. к. исход из России крупных западных компаний, перестройка логистических цепочек и закрытие торговых центров только усилят миграцию потребителей в e-commerce, что поддержит темпы роста выручки OZON. У нас есть актуальная идея по бумаге, цель — 2500 руб.

Четверг стал последним днем, когда можно было купить акции «Роснефти», «Самолета», «Башнефти», «Мосэнерго», ОГК-2, «Нижнекамскнефтехима» и получить по ним дивиденды. Впереди отсечки по энергетикам.

Индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться выше 2200 п. после резкого снижения в прошлый четверг на новостях о том, что «Газпром» не будет выплачивать дивиденды за 2021 год. С технической точки зрения новое импульсное движение рынка может состояться на следующей неделе.

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 7,2%. Индекс торгуется с коэффициентом 3,7х к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 3,3х к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Рубль укрепился к доллару, евро и китайскому юаню

· Торговый объем в паре доллар/рубль составил 100,7 млрд рублей по сравнению с 136,6 млрд рублей в предыдущий торговый день. 7 дней подряд объемы выше 100 млрд рублей.

· Торговый объем в паре евро/рубль составил 44,4 млрд рублей против 50,3 млрд рублей в предыдущий день.

· Торговый объем в паре юань/рубль составил 31,3 млрд рублей против 37,4 млрд рублей в предыдущий день. Не удалось перебить рекордный объем в паре.

На своп рынке юань/рубль сегодня новый рекордный объем в 167,6 млрд рублей. Как видим, на спот рынке в юане объемы снижаются, но исторически остаются высокими. А вот на рынке свопов объемы очень приличные.

На наш взгляд, участники рынка сочли ослабление рубля в предыдущие дни чрезмерным. USDRUB довольно быстро взобрался с 50 до 65 за доллар: на это ушло всего 5 торговых дней. В четверг мы видим техническую коррекцию.

Драйверов для продолжения ослабления рубля не было, поскольку со стороны властей не поступало никакой конкретной информации о том, каким может быть механизм валютных интервенций через дружественные валюты.

Рубль может в ближайшие дни вернуться к 60 за доллар. Будет интересно посмотреть, вызовет ли возвращение к 60 новый спрос на валюту.

На 19:10 мск:

· USD/RUB (Мосбиржа) — 61,95 (-2,21%)

· EUR/RUB (Мосбиржа) — 63,6 (-1,81%)

· CNY/RUB (Мосбиржа) — 9,5355 (-2,19%)

Рынок акций США закрыл ростом четвертую сессию подряд

Рынок акций США закрыл ростом четвертую сессию подряд, а S&P 500 и Nasdaq 100 показали максимальный дневной рост за две недели. В плюсе закрылись 10 из 11 основных секторов S&P 500: наилучшую динамику показали энергетические компании, производители товаров длительного пользования и ИТ. Отстали сферы ЖКХ, недвижимости и производства товаров первой необходимости. Скользящая 12-месячная дивидендная доходность S&P 500 составляет 1,6%, скользящий коэффициент «цена/прибыль» — 19,5х, форвардный — 17х.

Опубликованная в последнее время макроэкономическая статистика указывает на замедление темпов роста экономики США. Похоже, эта динамика несколько успокаивает инвесторов, рассчитывающих, что на таком фоне ФРС замедлит цикл ужесточения ДКП. Однако ожидания по ставкам остаются более-менее неизменными: фьючерсы на FFR учитывают в ценах ее рост примерно до 3,45% к марту 2023 года и снижение примерно до 2,80% к январю 2024 года. Что касается ближайшего заседания 27 июля, то фьючерсы указывают на еще одно повышение на 0,75%.

Сегодня в 15:30 мск будет опубликована статистика по рынку труда США за июнь, и эти цифры могут определить динамику S&P 500 как минимум на ближайшую перспективу. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что число новых рабочих мест вне с/х сектора страны снизилось до 268 тыс. с 390 тыс. в мае.

Нефть Brent может закрыть неделю снижением

Нефть Brent может закрыть снижением вторую неделею подряд. Усиление волатильности, которое наблюдалось на этой неделе, было обусловлено борьбой двух факторов: медвежьего (усиление рецессионных страхов) и бычьего (перспективы дефицита предложения и роста спроса в Китае после смягчения ограничительных мер).

Тем не менее кривая фьючерсов на нефть Brent остается в состоянии устойчивой бэквордации, отражая внутреннюю силу рынка нефти. Таким образом, резкие колебания последних дней пока можно списать, скорее, на локальную изменчивость рыночных настроений, нежели на изменение фундаментальных обстоятельств.

· Запасы сырой нефти в США за неделю до 1 июля выросли на 8,234 млн барр. до 423,8 млн барр., рынок ждал снижения на 1,152 млн барр.

· Запасы сырой нефти находятся на 11% ниже пятилетнего среднего на соответствующую дату. Запасы в хранилищах Cushing не изменились к предыдущей неделе, оставшись на уровне до 21,3 млн барр.

· Поставки бензина на рынок США (бензин — основной фактор потребления нефтепродуктов) выросли на 5,5% н/н до 9,413 мбс, что на 6,3% ниже, чем год назад. Общее предложение нефтепродуктов выросло на 2,3% н/н до 20,464 мбс, что также на 5,0% ниже показателя годичной давности.