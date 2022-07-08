Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 июля: 3 561,3799 руб/1 г золота и 39,0200/1 г серебра ЦБ РФ с 8 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 561,3799 руб.

1 грамм серебра - 39,0200 руб.

1 грамм платины - 1 760,0800 руб.

1 грамм палладия - 3 972,8701 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,7301 р. (0,63%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1100 р. (2,77%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,4300 р. (0,25%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 133,9100 р. (3,49%) . dims

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