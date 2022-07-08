«Фридом Финанс»: Трейдеры фиксируют прибыль перед выходными

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 8 июля индекс Мосбиржи упал на 0,82%, до 2208,4 пункта. РТС опустился на 0,28%, до 1129,37, а индекс голубых фишек снизился на 0,82%. В лидеры роста в первой половине дня вышли акции Фармсинтеза (+13,57%), Qiwi (+7,02%) и Petropavlovsk (+6,77%). В аутсайдерах оказались бумаги Ozon (-3,53%), Роснефти (-3,19%) и TCS Group (-2,66%).

Котировки Фармсинтеза растут на фоне регистрации ЦБ дополнительного размещения акций. Бумаги Qiwi дорожают после предложения Сергея Солонина выкупить их у иностранных акционеров по $2,2–2,7 за единицу.

Акции Ozon корректируются после вчерашнего роста: трейдеры активно фиксируют прибыль перед выходными. Бумаги Роснефти подешевели на открытии торгов сразу на 6% после закрытия реестра акционеров. Снижение котировок равнялось дивидендной доходности, но к текущему моменту половина просадки уже выкуплена.

Котировки Brent в моменте корректируются на 0,23%, до $104,41 за баррель. Прогнозируем движение актива в диапазоне $102–108 за бочку смеси до конца сессии.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 0,68%, до 61,52. EUR/RUB проседает сразу на 2,70%, до 62,32. Рубль теряет против доллара и евро более 10%. Перед выходными многие трейдеры выходят из позиций, что ведет к откатам котировок. Сегодня до завершения торгов основные валютные пары, на наш взгляд, будут двигаться в коридорах 60–65 и 62–65 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2170–2300 пунктов. Ориентир для РТС: диапазон 1085–1175 пунктов.