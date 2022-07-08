«Фридом Финанс»: В фокусе внимания июньская занятость

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 7 июля основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 1,5%, достигнув 3903 пунктов, Nasdaq и Dow Jones выросли на 2,28% и 1,12% соответственно. Десять из 11 входящих в индекс широкого рынка секторов закрылись на положительной территории. В небольшом минусе (-0,1%) завершили день лишь представители коммунальной индустрии. Лидерами роста стали энергетики (+3,5%) и компании потребительского сектора (+2,5%).

Планы Илона Маска стать собственником Twitter (TWTR: +1,52%) под угрозой срыва, так как сторона потенциального покупателя пришла к выводу о невозможности проверить спам-аккаунты в соцсети. GameStop Corp. (GME: +15,06%) уволила финансового директора Майка Рекуперо. Кроме того, компания проводит оптимизацию штата, чтобы поддержать развитие бизнеса в условиях изменений требований к играм и неблагоприятной конъюнктуры в целом. Глава секретной службы США станет одним из топ-менеджеров в службе безопасности Snap Inc. (SNAP: +5,74%)

Число закрытых вакансий в США за июнь стало самым низким за последние 14 месяцев, но безработица остается вблизи допандемических минимумов. Это свидетельствует о напряженности на рынке труда и служит дополнительным аргументом для ФРС вновь поднять ставку на 75 б.п. на июльском заседании. Число первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю повысилось на 4 тыс., до 235 тыс., достигнув максимума с первой недели января, хотя консенсус не предполагал изменений. В фокусе внимания участников торгов сегодня будет отчет по рынку тру да за июнь. Прогноз предполагает появление 278 тыс. новых рабочих мест вне сельского хозяйства после 390 тыс., зафиксированных в мае. Если эти ожидания оправдаются, показатель окажется на минимуме с апреля 2021 года. Средняя почасовая заработная плата, которая рассматривается как индикатор инфляции, по прогнозам, вырастет на 0,3% м/м.

Сохраняется инверсия между доходностью десяти- и двухлетних трежерис. Показатель «десятилеток» накануне составил 2,98%, а у «двухлеток» равнялся 3,01%.

Торги 8 июля на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 потерял 0,33%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,18%, японский Nikkei 225 вырос на 0,10%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $104 за баррель. Золото торгуется по $1734 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3850–3900 пунктов.

Сегодня будет опубликован отчет по рынку труда в США за июнь.

Индекс настроений от Freedom Finance остался без изменений.

S&P 500 растет четвертый день подряд. Ближайшей поддержкой для него остается диапазон 3600–3660 пунктов. Индикаторы RSI и MACD не дают определенных сигналов к развороту тренда, однако мы не исключаем отскок до 4000.