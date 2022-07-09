Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 июля: 3 443,0400 руб/1 г золота и 38,2600/1 г серебра ЦБ РФ с 9 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 443,0400 руб.

1 грамм серебра - 38,2600 руб.

1 грамм платины - 1 713,6899 руб.

1 грамм палладия - 3 880,4299 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 118,3399 р. (3,32%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7600 р. (1,95%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 46,3900 р. (2,64%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 92,4401 р. (2,33%) . dims

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