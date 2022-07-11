«Фридом Финанс»: Рубль подорожал на фоне роста цен на сырьё

Аналитики «Фридом Финанс»:

К вечеру 8 июля индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а РТС прибавил 0,77%. В лидеры роста вырвались акции Распадской (+6,84%). Заметно прибавили в цене бумаги Petropavlovsk (+5,54%) и Qiwi (+5,5%). В аутсайдерах после прошедших дивидендных отсечек оказались префы Башнефти (-12,7%), акции ОГК-2 (-12,3%) и Роснефти (-2,7%).

Котировки угольной компании демонстрируют позитивную динамику после публикации отчета по РСБУ за I квартал 2022 года. Эмитент нарастил чистую прибыль на 10%, а выручка увеличилась в 4х к аналогичному периоду 2021 года. Акции золотодобытчика устремились вверх на фоне дорожающего золота.

Бумаги Qiwi повышаются в ожидании покупки миноритарного пакета акций (до 10%) компанией, принадлежащей Сергею Солонину.

Котировки Brent в моменте прибавляли 0,56%, вырастая до $105,24 за баррель. То есть ниже $100 за бочку цена нефти не опустилась. Золото подорожало лишь на 0,06%, до $1740,8 за тройскую унцию.

На фоне растущих сырьевых цен продолжил укрепляться рубль. К вечеру пятницы пары USD/RUB и EUR/RUB скорректировались до 61 и 62,19 соответственно.

В понедельник ожидаем увидеть индекс Мосбиржи в коридоре 2220–2300 пунктов. Ориентиры для основных валютных пар: 61–63 и 62–64 соответственно.