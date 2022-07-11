Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций государственной компании «Автодор» объемом 30,5 млрд руб.

5 июля 2022 года завершился сбор заявок на выпуск облигаций ГК «Автодор» серии БО-003P-02 со сроком обращения 5 лет и номиналом 1 000 рублей. Ранее эмитенту были присвоены кредитные рейтинги на уровне ruAA+ (Эксперт РА) и AA (RU) (АКРА).

Спрос инвесторов в ходе сбора заявок более чем в 1,5 раза превысил объем планируемого размещения и достиг 49 млрд рублей. Итоговый объем размещения составил 30,5 млрд рублей, что является рекордным объемом в истории ГК «Автодор». Большой интерес со стороны инвесторов позволил эмитенту привлечь средства на комфортных условиях – ставка купона в ходе бук-билдинга снижена до 10,65% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 10.93% Интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов: управляющие компании, банки, инвестиционные компании и физические лица.

Сейчас, в условиях снижающихся доходностей и сохраняющейся неопределенности на рынке акций, все больше инвесторов обращают внимание на облигации высоконадежных эмитентов, таких как ГК «Автодор». Участвовать в дальнейших сделках Россельхозбанка очень просто – все размещения доступны в мобильном приложении «РСХБ брокер».

Техническое размещение на Московской Бирже состоится предварительно 7 июля 2022 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с рядом других крупнейших российских банков и инвестиционных компаний.