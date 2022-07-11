«Фридом Финанс»: В поисках направления

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В пятницу преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста в отсутствие инфоповодов стали бумаги Фармсинтеза (+8,19%). Скорректировались на фоне закрытия реестра на дивиденд акции ОГК-2 (-12,60%) и Башнефти (-12,41%). Пара USD/RUB опустилась ниже 61.

СМИ сообщают об ухудшении ситуации в металлургии. Объем выплавки стали в июне, по данным ассоциации производителей, снизился на 20–50%. Себестоимость производства могла вырасти на 50%. Поскольку экспорт также сокращался, а цены на стальной прокат упали на 20–40%, то 2022 год может стать худшим для сектора начиная с 2009-го. Реакция участников торгов на новости достаточно сдержанная. Это может говорить о том, что обнародованные данные приблизительно совпали с ожиданиями инвесторов и негативная информация уже в значительной степени отыграна. Позитивные новости могут оказать более значительное влияние на котировки, нежели факторы давления. Поддержку сектору оказывает государство, стимулируя заказы со стороны инфраструктурных компаний и строительного сектора. Однако рентабельность этого бизнеса будет на минимальном уровне. В связи с этим инвесторам, на наш взгляд, не стоит во втором полугодии ожидать дивидендов от производителей стали. Вероятность раскрытия операционных результатов за первое полугодие на этой неделе далека от 100%.

Ожидаем рост в пределах 1%. Ориентир для индекса Московской биржи: коридор 2200–2230 пунктов. Пара USD/RUB может скорректироваться в диапазон 55–60 уже в одну из ближайших торговых сессий. Ослабление рубля не сопровождалось значительными торговыми объемами, то есть снижение спроса приведет к корректировке обменного курса.