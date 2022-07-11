«Фридом Финанс»: Евро почти сравнялся с долларом в цене

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 11 июля индекс Мосбиржи упал на 0,82%, до 2208,40 пункта. РТС опустился на 0,28%, до 1129,37, а индекс голубых фишек снизился на 0,82%. В лидеры роста в первой половине дня вышли акции Petropavlovsk (+8,04%), Ozon (+7,06%) и Полюса (+2,48%). В аутсайдерах оказались бумаги МТС (-12,92%), Юнипро (-2,11%) и Qiwi (-2,06%).

Компания Ozon может получить значительные преимущества на фоне введения параллельного импорта. Бумаги эмитента дорожают на этом фоне.

Котировки МТС падают после дивидендной отсечки, в точке максимальной просадки теряя 13,5%. Бумаги Qiwi дешевеют на фоне отказа компании от предложения Dalliance Services Company о продаже обыкновенных акций класса B и американских депозитарных расписок (ADR) на сумму до $25 млн.

Котировки Brent корректируются на 0,95%, до $106,00 за баррель, в ожидании ближневосточного турне президента США. Ожидается, что на текущей неделе Джо Байден проведет несколько встреч с целью уговорить саудитов нарастить объемы нефтедобычи с тем, чтобы снизить мировые цены на энергоносители. Полагаем, что актив завершит сегодняшнюю сессию в диапазоне $102–108 за бочку смеси.

Пара USD/RUB в моменте растет на 0,33%, до 61,24. EUR/RUB снижается на 0,57%, до 61,77. Полагаем, что сегодня в течение дня основные валютные пары будут двигаться в коридорах 60,00–63,50 и 60,00–64,00 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2170–2300 пунктов. Ориентир для РТС: 1085–1175 пунктов.