«Фридом Финанс»: Индексы консолидируются в преддверии сезона отчетов

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 8 июля основные американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. S&P 500 опустился на 0,08%, до 3899 пунктов, Dow Jones скорректировался на 0,15% и только Nasdaq вырос на 0,12%. Девять из 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка, закрылись в минусе. В зеленой зоне удержались лишь представители здравоохранения (+0,3%) и ИТ-индустрии (+0,1%).

Илон Маск отказался от сделки о покупке Twitter (TWTR: -5,1%). Миллиардер утверждает, что соцсеть предоставила недостоверные данные пользователей и количество спам-ботов в ней значительно больше, чем заявляется официально. Twitter намерен принудить Илона Маска к завершению сделки по приобретению компании за $44 млрд через суд.

Агентство Fitch 8 июля понизило рейтинг Турции с B+ до B. Изменение рейтинга связано с достижением инфляции в стране максимума за 24 года на уровне 78,2%, а также с общими опасениями в отношении состояния экономики страны. Агентство Moody's, в свою очередь, снизило рейтинг Мексики на одну ступень, до Baa2, из-за негативных оценок перспектив экономики и финансового состояния страны. Таким образом, он помещен на две ступени выше «мусорного» рейтинга, на один уровень с соответствующими оценками Уругвая и Филиппин, и теперь совпадает с суверенным рейт ингом от S&P Global на уровне BBB. Снижение суверенных кредитных рейтингов Мексики и Турции ведущими агентствами может повлечь за собой аналогичные действия в отношении других государств.

Доходность двухлетних и десятилетних трежерис по итогам торгов прошлой недели повысилась на 34 б.п. и 7 б.п. — до 3,12% и до 3,1% соответственно. До появления четких признаков замедления инфляции в США мы считаем наиболее вероятным движение доходности «десятилеток» к 3,5%.

Торги 11 июля на площадках Юго-Восточной Азии завершились в красной зоне. Китайский CSI 300 потерял 1,67%, гонконгский Hang Seng упал на 2,77%, а японский Nikkei 225 — на 1,14%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $107 за баррель. Золото торгуется по $1740 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3850–3920 пунктов.

Сегодня публикации значимой макростатистики не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance остался без изменений.

Ближайшей поддержкой для S&P 500 остается диапазон 3600–3660 пунктов. Индикаторы RSI и MACD не дают определенных сигналов к развороту тренда, однако мы не исключаем отскок до 4000.

PepsiCo опубликует отчетность за второй квартал 12 июля. До сих пор корпорация оставалась прибыльной, несмотря на рост затрат на рабочую силу, транспорт и сырье. Рекордное ускорение инфляции за последние несколько месяцев ставит под вопрос возможность PepsiCo продолжать справляться с растущими издержками и продолжать генерировать прибыль. Консенсус аналитиков закладывает выручку PepsiCo за второй квартал на уровне $19,49 млрд с прибылью на акцию (EPS) в размере $1,74, что означает рост на 1,4% и 1,16% г/г соответственно.

Крупнейший по размеру активов банк США JPMorgan Chase & Co. (JPM) представит отчетность за второй квартал текущего календарного года 14 июля. Консенсус FactSet предполагает рост чистой выручки банка на 4,3% г/г, до $31,82 млрд. В то же время ввиду увеличения резервов и инвестиций прогнозируется снижение EPS на 21,7% г/г, до $2,96. Чистый процентный доход JPM может превысить результат прошлого года на 16% за счет роста объемов потребительского кредитования. С учетом ускорившегося повышения процентных ставок и увеличения объемов кредитования JPM повысил прогноз чистого процентного дохода по итогам 2022 года с $53 млрд до более чем $56 млрд, что предполагает рост на 8% г/г. Давление на выручку будет оказывать охлаждение спроса на ипотечное и автокредитование. По итогам отчетного квартала ожидается падение доходов инвестбанкинга на 44% г/г ввиду низкой активности на рынке IPO. Выручка трейдингового направления может увеличиться на 15–20% за счет повышенной рыночной волатильности. Отметим, что ввиду ужесточения требований к достаточности капитала по итогам стресс-теста ФРС JPM сохранил квартальный дивиденд на уровне $1,00 на акцию, что предполагает доходность 3,28% годовых.