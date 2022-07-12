«Фридом Финанс»: Возвращение к апрельским минимумам

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась со снижения. Лидерами роста без новостей стали акции Ozon (+5,91%). В аутсайдерах после закрытия дивидендного реестра оказались бумаги МТС (-12,16%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 61.

На фондовом рынке преобладает отрицательная динамика. Индекс Московской биржи опускался на минимумы с конца февраля. Это было во многом обусловлено коррекцией ряда бумаг первого эшелона ввиду закрытия реестров акционеров для получения дивиденда. Бумаги Газпрома (-3,54%) пошли вниз на новости об остановке Северного потока на ремонт, хотя о соответствующих планах было известно заранее. На внешних площадках негативная динамика объясняется опасениями по поводу рецессии. Нервозность в этом отношении может усилиться, если корпоративные отчеты и прогнозы не оправдают ожиданий. Впрочем, внешний фон оказывает крайне слабое влияние на биржевую динамику в России. Мы полагаем, что текущая коррекция носит непродолжительный и неглубокий характер. На наш взгляд, фондовый рынок способен продемонстрировать положительную динамику даже в отсутствие позитивных новостей. Факторы, которые способствовали бы более масштабным продажам и, как следствие, углублению падения, отсутствуют. Часть отечественных компаний опубликует операционные и финансовые результаты за второй квартал. Это станет драйвером роста прежде всего для бумаг потребительского сектора.

Рассчитываем на смешанную динамику. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 2200–2230 пунктов. Пара USD/RUB может скорректироваться до 55–60 в одну из ближайших сессий. Ослабление рубля не сопровождалось значительными торговыми объемами, уменьшение спроса приведет и к снижению обменного курса.