«Открытие»: Рынок акций РФ возобновил начатое 30 июня снижение

Сыроваткин Олег, «Открытие Research»

ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Ожидания на старт дня

· Внешний фон выглядит отчетливо негативным: азиатские фондовые индексы снижаются вместе с фьючерсами на S&P 500 и ценами на нефть

· Курс евро к доллару тестирует область паритета на фоне общего спроса на американскую валюту

· Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостич сообщил вчера поздно вечером, что экономика США может справиться с ростом процентных ставок и подтвердил приверженность их повышению на 0,75% на заседании FOMC 27 июля. Чуть ранее в понедельник глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж предупредила о том, что поспешное ужесточение ДКП может повлечь негативные последствия

Индекс Мосбиржи возобновил начатое 30 июня снижение

В понедельник рынок акций РФ показал относительно нейтральную динамику, учитывая снижение курса доллара к рублю на 3,4%: индекс Мосбиржи опустился на 2,71% до 2 162,34, а индекс РТС вырос на 0,83% до 1 154,28 п.

Все 10 отраслевых индексов закрыли сессию в минусе: наихудшую динамику показали телекомы (акции МТС снизились на 12,8% после дивидендной отсечки), строительные компании и финансы. Наиболее устойчивыми оказались сектора ИТ, металлов/добычи и электроэнергетики.

После резкого снижения рынка 30 июня, которое было обусловлено решением ГОСА «Газпрома» не выплачивать дивиденды за 2021 год, динамика индекса Мосбиржи носила преимущественно технический характер: за шестью сессиями консолидации и осмысления ситуации последовало возобновление продаж, и индекс уверенно опустился ниже основания многомесячного диапазона 2200–2400 п.

После возобновления торгов в конце марта индекс Мосбиржи показывал завидную устойчивость несмотря на затяжное укрепление рубля: вероятно, инвесторов привлекала перепроданность и фундаментальная дешевизна рынка акций РФ, а также надежды на скорое прояснение геополитической ситуации. Теперь же эта премия может постепенно сокращаться, особенно на фоне изменившихся обстоятельств в виде усиления рисков глобальной рецессии, а также сокращения физических объемов экспорта российских энергоносителей.

«Северный поток» закрыт на техническое обслуживание. Инвесторы опасаются, что через 10 дней работа трубопровода не возобновится, что спровоцирует энергетический коллапс в Европе. «Газпром» в июне снизил прокачку по «Северному потоку» с почти 100% до 60%, а затем и 40% мощности, объяснив это техническими причинами, вызванными санкциями.

На прошлой неделе Канада сообщила, что возвращает одну из турбин, находившуюся на ремонте, в Германию, которая, в свою очередь, собирается вернуть ее оператору «Северного потока». Мы склоняемся к сценарию, в котором трубопровод вернется к работе после ремонта, но не выйдет на 100% мощности. В нашу модель мы закладываем 60% — около 100 млн куб. м в день — но возможно и сохранение текущих 40%.

Что касается конкретных эмитентов, то наш модельный портфель акций состоит из бумаг ГК «Самолет», «Лукойла», «Норникеля», «Русала» и «Распадской».

Рубль дорожает три сессии подряд

Рубль укрепился к доллару, евро и китайскому юаню. Российская валюта уверенно закрыла ростом третью сессию подряд после тестирования на прошлой неделе отметки 65 за доллар — максимального уровня с 30 мая.

Торговые объемы в паре доллар/рубль также третий день подряд снижаются на фоне укрепления рубля. Торговые объемы в паре евро/рубль три дня подряд не дотягивают даже до 50 млрд рублей в день. В паре юань/рубль объемы выше пятничных, около 30 млрд рублей. Конечно, это далеко от максимального суточного объема 44,3 млрд рублей, который мы видели 5 июля, но для этой валютной пары активность остается исторически высокой.

Рубль явно не закончил выяснять отношения с диапазоном 50–55 за доллар и, вполне вероятно, скоро приступит к очередной схватке, если финансовые власти не предоставят никаких подробностей о механизме возможных интервенций против рубля через валюты дружественных стран.

Рынок акций США ждет данных по инфляции и начала сезона корпоративной отчетности

В понедельник S&P 500 снизился на 1,15%, и в минусе закрылись 9 из 11 основных секторов индекса. Наилучшую динамику показали защитные сектора: ЖКХ, недвижимость и производство товаров первой необходимости, наихудшую — телекомы, производство товаров длительного пользования и ИТ.

Торговля носила довольно низколиквидный характер, и основное давление на рынок оказывало снижение акций технологических компаний в преддверии намеченной на среду публикации данных по инфляции в США за июнь. Акции технологических компаний весьма чувствительны к процентным ставкам, и инвесторы опасаются, что дальнейший рост инфляции побудит ФРС продолжать ужесточать ДКП быстрыми темпами.

На этой неделе в США стартует сезон корпоративной отчетности за II квартал, и инвесторы хотят понять, как высокая инфляция, резкий рост курса доллара и снижение потребительского доверия влияют на динамику бизнеса американских компаний. Сегодня отчитывается PepsiCo, а позже на этой неделе — JPMorgan Chase и Citigroup.

Нефть дешевеет второй день подряд

Утром вторника цены на нефть снижались второй день подряд: рынок опасается новых локдаунов в Китае, которые повлекут снижение спроса на энергоносители в стране. Еще одним медвежьим фактором для черного золота выступают риски прихода глобальной рецессии на фоне повышения процентных ставок ведущими центробанками мира.

Впрочем, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль сообщил, выступая сегодня в Сиднее, что мир еще никогда не видел энергетического кризиса, подобного нынешнему, в плане глубины и сложности. По его словам, худшее все еще может быть впереди.

В июле президент США Джо Байден должен посетить Саудовскую Аравию, и в рамках этого визита он, вероятно, попросит лидера ОПЕК увеличить добычу нефти. Стратеги RBC полагают, что Королевство, вероятно, пойдет навстречу лидеру США, но сделает это в рамках альянса ОПЕК+.