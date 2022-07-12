Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 июля: 3 425,9600 руб/1 г золота и 37,8400/1 г серебра ЦБ РФ с 12 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 425,9600 руб.

1 грамм серебра - 37,8400 руб.

1 грамм платины - 1 732,4900 руб.

1 грамм палладия - 4 077,9700 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,0800 р. (0,50%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4200 р. (1,10%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,8001 р. (1,10%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 197,5401 р. (5,09%) . dims

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