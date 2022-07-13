«Фридом Финанс»: Евро дешевле доллара

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 12 июля индекс Мосбиржи корректировался на 2,17%, до 2115,51 пункта, РТС опускался на 1,92%, до 1132,13, индекс голубых фишек снижался на 1,99%.

Инвесторы на отечественных фондовых площадках отыгрывают в основном спекулятивные идеи, поэтому среди лидеров роста сегодня компании второго и третьего эшелонов, такие как ОКС (+11,69%) и Русс-Инвест (+5,26%), причем они дорожают без какого-либо инфоповода. На падающем рынке небольшой рост демонстрируют также котировки Сбербанка (+0,3%).

В аутсайдерах оказались Petropavlovsk (-34,66%), Ozon (-5,71%) и НОВАТЭК (-4,83%).

Акции Petropavlovsk обвалились ввиду запуска в отношении нее процедуры несостоятельности эмитента. Компания обратилась с заявлением о снятии с торгов акций на LSE и конвертируемых евробондов – 2024. Со временем будут прекращены и торги на Мосбирже акциями компании и ее евробондами – 2022.

Бумаги Ozon дешевеют после роста более чем на 9% на высоких оборотах в рамках технической коррекции на фоне фиксации прибыли. В долгосрочной перспективе компания может стать одним из главных бенефициаров параллельного импорта.

Цена на нефть марки Brent снижается на 2,20%, до $104,74 за баррель, на опасениях по поводу ослабления спроса в Китае из-за ухудшившейся эпидемической обстановки. Рассчитываем, что сегодняшние торги нефть проведет в пределах $102–108.

Пара USD/RUB к 13:00 мск прибавляла символические 0,03% до 58,93, а EUR/RUB снижалась на 0,49%, до 58,73. Курс евро опустился ниже курса доллара под влиянием публикации июньских данных по рынку труда США, которые дают ФРС повод для более агрессивного ужесточения монетарной политики. По данным CME Group, вероятность повышения ставки на 50–75 б.п. на сегодня оценивается в 93%. До конца дня, по нашим ожиданиям, пара USD/RUB будет торговаться в коридоре 57–60,5, а EUR/RUB — между 55 и 60.

Наши ориентиры для индексов Мосбиржи и РТС на закрытие торгов: диапазон 2060–2180 и 1085–1175 пунктов соответственно.