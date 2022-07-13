«Фридом Финанс»: В ожидании позитивных драйверов

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 11 июля основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 опустился на 1,15%, до 3854 пунктов, Dow Jones скорректировался на 0,52%, Nasdaq упал на 2,26%. Десять из 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка, закрылись в минусе. В зеленой зоне удержались лишь представители коммунальных услуг (+0,64%).

Innova (INVA: -0,1%) приобретет La Jolla Pharmaceutical (LJPC: +81,1%) по цене $6,23 за акцию денежными средствами. Alibaba Group (BABA: -9,4%) оштрафована китайским правительством за несоблюдение антимонопольных правил и неразглашение информации о нескольких сделках. Та же мера взыскания была применена к Tencent Holdings (700: -1,29%) и некоторым другим компаниям. Uber Technologies (UBER: -5,2%) после публикации в The Guardian заявила, что признает допущенные ошибки и работает над изменениями. Речь идет об агрессивных лоббистских действиях при генеральном директоре Трэвисе Каланике, в том числе о тайной сделке с Эммануэлем Макроном. Кроме того, компания согласилась с тем, что не имела права работать во многих юрисдикциях, где предоставляла услуги, а также признала сокрытие доказательств от властей и игнорирование рисков насилия для водителей.

Сегодня внимание инвесторов приковано к нескольким факторам, которые могут привести к существенному замедлению мировой экономики.

Эпидемическая ситуация в Китае ухудшилась после того, как в Шанхае был выявлен первый случай контагиозной разновидности COVID-19 BA.5. В Макао на неделю были закрыты все казино. В случае негативного развития событий давление в логистических цепочках может продолжить нарастать. Инвесторов также беспокоит положение дел в Европе: лидеры ЕС предполагают, что Россия может не возобновить поставки газа после двухнедельной остановки Северного потока на техническое обслуживание. По оценкам Goldman Sachs, в таком случае счета европейских домохозяйств за электроэнергию могут увеличиться на 65%.

На этой неделе участники торгов ожидают публикации данных потребительской инфляции в США за июнь. Консенсус-прогноз закладывает повышение с 8,6% до 8,8%. Если ИПЦ пробьет вверх отметку 9%, это может спровоцировать дальнейшие распродажи в акциях. На этом фоне в СМИ продолжают циркулировать дискуссии о риске ошибки ФРС в борьбе с растущими ценами. Также в последних записках инвестбанков начали появляться сомнения по поводу устойчивости роста числа рабочих мест и потребительской активности.

Торги 12 июля на площадках Юго-Восточной Азии завершились в красной зоне. Китайский CSI 300 потерял 0,94%, гонконгский Hang Seng упал на 1,12%, японский Nikkei 225 скорректировался на 2,63%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $104,8 за баррель. Золото торгуется по $1732,7 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3820–3880 пунктов.

Сегодня публикации значимой макростатистики не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился на один пункт, до 28.

Ближайшей поддержкой для S&P 500 остается диапазон 3600–3660 пунктов. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, а MACD сигнализирует о продолжении неуверенного позитивного тренда. Котировки подходят к верхней границе узкого нисходящего канала, что в связи с отсутствием позитивных новостных драйверов может привести к продолжению «медвежьего» тренда.

Сегодня PepsiCo опубликует отчетность за второй квартал. Консенсус аналитиков закладывает выручку компании за второй квартал на уровне $19,5 млрд с прибылью на акцию в размере $1,74, что означает рост на 1,4% и 1,16% г/г соответственно.