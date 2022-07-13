«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи на минимуме с февраля

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Во вторник коррекция усилилась. Большинство бумаг закрылось на отрицательной территории. Без значимого инфоповода выросли котировки ТМК (+13,14%). Обновили минимум на фоне прекращения торгов на LSE и Мосбирже и начале процедуры несостоятельности акции Petropavlovsk (-76,98%). Пара USD/RUB скорректировалась к 57, причем в моменте «европеец» достигал паритета с американским долларом. Котировки Brent вновь опустились ниже $100 за баррель.

Пара EUR/USD достигла паритета. Бюджет недополучает средства из-за ослабления евро. После того как экспорт газа переведен на схему расчетов за рубли, выручка Газпрома и налоговые платежи имеют тенденцию к сокращению. Пока эффект не очень заметен, с мая евро потерял 8% к доллару, при этом цена на газ оставалась высокой. Выпадающая из-за укрепления рубля к доллару сумма уже оценивается в 10–16 млрд руб. в месяц. Ослабление евро к «американцу» может ее увеличить на 1–1,5 млрд руб. в месяц.

Коррекция усиливается. Индекс Московской биржи торгуется на минимуме с конца февраля. Однако обвального падения не отмечается. Причинами падения широкого рынка стали снижение в предыдущий торговый день и реакция на новости компании Petropavlovsk. Мы не видим предпосылок для сохранения отрицательной динамики. Полагаем, что по итогам недели индекс Московской биржи выйдет в плюс. Наибольший отскок можно ожидать в бумагах финансового сектора и металлургии.

Ожидаем рост в пределах 1%. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 2100–2150пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 57–60. Снижение цены на нефть не оказывает заметного влияния на рубль.