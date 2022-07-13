Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 июля: 3 292,4299 руб/1 г золота и 36,3500/1 г серебра ЦБ РФ с 13 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 292,4299 руб.

1 грамм серебра - 36,3500 руб.

1 грамм платины - 1 653,7800 руб.

1 грамм палладия - 4 073,9099 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 133,5300 р. (3,90%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,4900 р. (3,94%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 78,7100 р. (4,54%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,0600 р. (0,10%) . dims

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