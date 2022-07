«Фридом Финанс»: В ожидании данных об инфляции

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 12 июля американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 опустился на 0,92%, до 3818 пунктов, Nasdaq упал на 0,95%, Dow Jones снизился на 0,62%. Все 11 секторов индекса широкого рынка закрылись в минусе. Наиболее глубокую коррекцию в связи со снижением цен на нефть показали энергетические компании (-2,03%), сильнее рынка просел также ИТ-сектор (-1,34%).

Peloton Interactive, Inc (PTON: +3,70%) намерена оптимизировать структуру затрат. The Gap, Inc (GPS: -5,02%) объявила об уходе Сони Сингал с поста гендиректора. Walmart Inc (WMT: -0,30%) подписала соглашение о покупке не менее 4,5 тыс. электрофургонов производства Canoo Inc (GOEV: +53,16%).

На фондовом рынке продолжают преобладать негативные настроения. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 8,0%, фьючерсы на природный газ дешевеют на 4,6%. Дополнительное давление на транснациональные корпорации оказало первое за 20 лет достижение паритета в паре EUR/USD. Спред между десятилетними и двухлетними трежерис остался в отрицательной зоне. Активно обсуждаемая вероятность введения очередных карантинных мер в Китае тоже не добавляет оптимизма инвесторам.

Ключевым фактором, определяющим динамику на сегодняшних торгах, должны стать данные по инфляции. Если ИПЦ, что не исключается, пробьет вверх отметку 9%, распродажи акций продолжатся.

Доходность десяти- и двухлетних трежерис накануне упала на 4 б.п. — до 2,96% и 3,02% соответственно. Показатель для 30-летних госбондов достиг 3,13%.

Торги 13 июля на площадках Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в зеленой зоне. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,54%, китайский CSI 300 вырос на 0,18%, а гонконгский Hang Seng потерял 0,12%. EuroStoxx 50 с открытия сессии снижается на 0,96%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $99,49 за баррель. Золото торгуется по $1723,3 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3780–3830 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс потребительских цен в США за июнь. Консенсус-прогноз предполагает, что потребительская инфляция повысится с майского уровня 8,6% до 8,8% г/г.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на один пункт, до 29.

S&P 500 продолжает движение в рамках нисходящего тренда. RSI находится в нейтральной зоне. MACD не подает определенных сигналов к смене текущей динамики. Возможен переход индекса широкого рынка к консолидации в узком коридоре. Ближайшая поддержка расположена в диапазоне 3600–3660 пунктов.