«Фридом Финанс»: Brent скорректировалась ниже $100 за баррель

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 13 июля на Московской бирже начались в красной зоне. К 13:00 мск индекс Мосбиржи упал на 2,11%, до 2088,84 пункта, РТС опустился на 1,78%, до 1122,04, а индекс голубых фишек снизился на 2,20%.

В лидеры роста в первой половине дня вышли акции ЛСР (+2,47%), X5 Retail Group (+1,71%) и Аэрофлот (+0,22%). В аутсайдерах оказались бумаги Полиметалла (-7,06%), АФК Система (-4,36%) и Татнефти (-3,73%)

Котировки ЛСР, как и акции других девелоперов, идут вверх, поскольку пользуются спросом на падающем рынке ввиду снижения ставки по льготной ипотеке, которое должно привести к увеличению выручки строительных компаний во втором полугодии.

Бумаги Аэрофлота растут после вчерашнего сообщения компании о запуске регулярных рейсов в китайский Чэнду.

Акции Полиметалла снижаются на фоне опасений со стороны иностранных инвесторов по поводу повторения истории с банкротством Petropavlovsk.

АФК Система попала в число лидеров снижения ввиду решения совета директоров не выплачивать дивиденды за 2021 год, а также из-за выхода из его состава Владимира и Феликса Евтушенковых.

Цена на нефть марки Brent отскочила вверх на 0,42%, до $99,91. По нашим расчетам, до конца дня она будет колебаться в диапазоне $97,00–102,50 за баррель. Влияние на котировки способны оказать еженедельные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 0,31%, до 58,63, а EUR/RUB опускается на 0,30%, до 59,16. Рубль продолжает укрепляться на фоне отсутствия со стороны Минфина как вербальных интервенций, так и регулирования через кросс-курсы, потому что положительное сальдо торгового баланса снижает спрос на валюту на бирже. Ожидаем, что во второй половине дня рубль в парах с долларом и евро останется в пределах 57–60,5 и 55–60 соответственно.

Всплеск волатильности на фондовых площадках по всему миру, в первую очередь в США, возможен после публикации данных о динамике инфляции в Штатах за июнь. На наш взгляд, ее темпы могли замедлиться на фоне падения стоимости фьючерса на пшеницу более чем на 25% за месяц, сезонного снижения цен на продовольствие, а также благодаря некоторой коррекции котировок нефти. Аналитики Уолл-стрит прогнозируют американскую инфляцию в июне на уровне 0,6%, мы не исключаем, что она составит 0,5%.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2050–2150 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1085–1160 пунктов.