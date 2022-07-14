«Фридом Финанс»: Мировые рынки опасаются рецессии

Аналитики «Фридом Финанс»:

13 июля обвал на российском фондовом рынке еще более усилился. Индекс Мосбиржи к вечеру рухнул на 2,86%, а РТС скорректировался на 2,2%.

Инфляция в США в июне обновила очередной рекорд за 40 лет, разогнавшись до 9,1% г/г. Торги на американском фондовом рынке открылись довольно заметным падением. Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что дальнейшие перебои с поставками энергоресурсов могут вызвать мировой энергетический кризис и спровоцировать рецессию в мировой экономике. Такое заявление только усилило негативные настроения на глобальных финансовых рынках.

Котировки Brent выросли на 0,84%, до $100,25 за баррель, хотя в течение торгового дня опускались ниже $100. Цена золота в среду после выхода данных о новом рекорде инфляции в США выросла на 0,78%, до $1738,2 за тройскую унцию.

На фондовом рынке без значимых новостей лидерами снижения стали депозитарные расписки Русагро (-7,11%), Эталона (-7%) и акции угольной компании Распадская (-6,6%). Последние из перечисленных бумаг скорректировались на фоне заявлений из Германии об отказе от российского угля с 1 августа текущего года в рамках санкций ЕС. Лидерами роста оказались акции Самолета (+1,8%), возможно, на фоне позитивной динамики ипотечного кредитования. В плюсе к концу дня оказались депозитарные расписки ЕМС (+1,72%) и X5 Retail Group (+1,1%), скорее всего, на ожиданиях сильных финансовых результатов.

Пары USD/RUB и EUR/RUB к вечеру торгуются по 58,33 и 58,63 соответственно. Прогноз для обеих валютных пар на следующую торговую сессию: зона 58–61. Ориентир для индекса Мосбиржи: коридор 2000–2100 пунктов.