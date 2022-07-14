Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «ГК Самолет» объемом 15 млрд руб.

12 июля 2022 года завершился сбор заявок на выпуск облигаций ГК Самолет серии БО-П12 со сроком обращения 3 года, купонным периодом 91 день и ставкой купона 13,25% годовых.

На момент открытия книги заявок планируемый объем размещения составлял от 10 млрд руб., максимальный ориентир по ставке купона – 13,5% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 14,2% годовых. Слаженная работа эмитента и организаторов размещения, а также интерес со стороны инвесторов позволили увеличить объем размещения облигаций до 15 млрд руб. и снизить ставку купона до 13,25% годовых (доходность к погашению – 13,92% годовых). Участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

Техническое размещение на Московской Бирже состоится предварительно 15 июля 2022 года.

Ранее Россельхозбанк выступал организатором первичного размещения облигаций ПАО «ГК Самолет» объемом 20 млрд руб., которое состоялось 15 февраля 2022 года.