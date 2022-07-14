«Фридом Финанс»: Распродажа на низких оборотах

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В среду коррекция продолжилась. При этом на положительной территории закрылись акции девелоперов, а также X5 Group (+1,49%). Среди лидеров падения оказался Polymetal (-7,12%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 57–58, основная валютная пара остается вблизи паритета. Котировки нефти марки Brent колебались у отметки $100 за баррель.

Фондовый рынок снижается без объемов. Коррекция объясняется отсутствием корпоративных новостей и большим отрицательным импульсом, появившимся 30 июня после новости об отказе Газпрома от выплаты дивидендов. Торговые обороты остаются низкими, то есть в отсутствие интереса со стороны покупателей котировки падают даже на небольших объемах. Такая тенденция, как правило, неустойчива. Внешние площадки демонстрируют преимущественно отрицательную динамику из-за роста инфляции в США. Но это оказывает слабое влияние на ход торгов в России. Индекс Мосбиржи закрылся на минимуме с конца февраля. Ввиду заметного снижения котировок многих бумаг появились основания ждать разворота вверх. Причем рост, вероятнее всего, будет столь же стремительным, как и падение, из-за небольшого количества продавцов на рынке.

Мосбиржа (MOEX-2,31%) возобновит торги еврооблигациями. Частные инвесторы с воодушевлением встретят эту новость, поскольку большинство из них торговали в «стаканах». В то же время стоит быть готовыми к тому, что в первое время на этом рынке будет больше продавцов и цены могут сильно упасть.

Ожидаем рост в пределах 1%. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2100–2150 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: колебания в пределах 57–60. Снижение цены на нефть не оказывает заметного влияния на рубль.