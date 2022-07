Комментарии «Фридом Финанс»: «Быки» теряют силы Аналитики «Фридом Финанс»: Торговую сессию 13 июля американские фондовые площадки завершили умеренным снижением. S&P 500 опустился на 0,45%, до 3802 пунктов, Nasdaq потерял 0,15%, Dow Jones — 0,67%. Позитивную динамику в составе индекса широкого рынка продемонстрировал лишь сектор циклических потребительских товаров (+0,86%). В число аутсайдеров попали промышленные компании (-1,20%) и телекомы (-1,07%). Unity Software (U: -17,45%) согласилась приобрести ironSource (IS: +47,09%). Сделка оценивается $4,4 млрд, что предполагает премию в размере около 93% к закрытию торгов 12 июля. Совет директоров Unity Software также утвердил программу buy back в объеме до $2,5 млрд, которая стартует в четвертом квартале, после завершения сделки. Netflix Inc. (NFLX: -1,21%) ведет переговоры с крупнейшими киностудиями о внесении изменений в условия соглашений для возможности транслировать контент в новой версии платформы с поддержкой рекламы. Delta Air Lines (DAL: -4,47%) оправдала ожидания в отношении выручки, однако ее скорректированная EPS оказалась ниже консенсус-прогноза. Увеличение нетопливных расходов провоцировали вынужденные отмены рейсов и повышение зарплат сотрудникам. На третий квартал авиаперевозчик прогнозирует рост выручки в пределах 1–5% г/г. Потребительская инфляция в США за июнь ускорилась до 9,1%, тогда как консенсус аналитиков предполагал ее рост на 8,8%. Основными причинами нового рекорда стало повышение цен на бензин на 11% и газа на 8%. Базовый индекс потребительских цен поднялся на 5,9%, на 0,2% также превысив общерыночные ожидания. Главным драйвером роста показателя стало продолжающееся удорожание аренды жилья. Экономисты предполагают, что инфляция достигла пика и в ближайшие месяцы будет замедляться по мере нормализации сырьевых котировок, обусловленной ожиданиями по поводу охлаждения мировой экономики. Тем не менее пока наблюдаемый рост цен способствует спекуляциям участников рынка относительно дальнейшей активизации повышения ставки ФРС. В настоящее время вероятность того, что в июле ставку поднимут сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), по данным CME FedWatch, оценивается уже в 75%, притом что до публикации июньского отчета об инфляции эта оценка составляла 7%. Ожидания более интенсивного ужесточения монетарной политики Федрезервом подогреваются и аналогичными действиями других регуляторов. Накануне Банк Канады впервые с 1998 года повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п., до 2,5%. Резервный банк Новой Зеландии в третий раз подряд поднял базовую ставку на 50 б.п., и теперь она также достигла 2,5%. ВВП Великобритании за май вырос на 0,5%, что оказалось значительно выше консенсуса. Этот факт способствует усилению ожиданий, что Банк Англии поднимет ставку на 50 б.п. на заседании в августе. Биржевые площадки АТР завершили торги 14 июля разнонаправленно. Японский Nikkei поднялся на 0,62%, гонконгский Hang Seng потерял 0,22%, китайский CSI 300 прибавил 0,01%. EuroStoxx 50 с открытия торгов снижается на 0,91%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $99 за баррель. Цена на золото составляет $1734 за тройскую унцию. По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3740–3810 пунктов. Сегодня будут опубликованы данные производственной инфляции в США за июнь. Консенсус предполагает, что индекс производственных цен (PPI) вырастет на 0,8% м/м и 10,7% г/г. Индекс настроений от Freedom Finance опустился на один пункт, до 28. Накануне «быкам» удалось удержать паритет с «медведями». Однако S&P 500 сформировал паттерн «двойная вершина»», что предполагает дальнейшее движение вниз. RSI удерживается в нейтральной зоне, а MACD указывает на ослабление позиций покупателей. Важное сопротивление для индекса широкого рынка по-прежнему располагается на отметке 3900 пунктов. Для участников рынка более интересно тестирование S&P 500 ближайшей поддержки на уровне 3700 пунктов. Сегодня отчетность за второй квартал текущего календарного года представит крупнейший по размеру активов банк США JPMorgan Chase & Co. (JPM). Консенсус FactSet предполагает снижение чистой выручки банка на 0,1% г/г, до $31,81 млрд. В то же время ввиду увеличения резервов и инвестиций прогнозируется снижение EPS на 23,5% г/г, до $2,89. Чистый процентный доход JPM за квартал может превысить результат прошлого года на 16% за счет роста объемов потребительского кредитования. С учетом ускорившегося повышения процентных ставок и увеличения объемов кредитования JPM повысил прогноз чистого процентного дохода по итогам полного 2022 года с $53 млрд до более чем $56 млрд, что предполагает рост на 8% г/г. Давление на выручку будет оказывать охлаждение спроса на ипотечное и автокредитование. По итогам отчетного квартала ожидается падение доходов инвестбанкинга на 44% г/г ввиду низкой активности на рынке IPO. Выручка трейдингового направления может увеличиться на 15–20% за счет повышенной рыночной волатильности. Отметим, что ввиду ужесточения требований к достаточности капитала по итогам стресс-теста ФРС JPM сохранил квартальный дивиденд на уровне $1,00 на акцию, что предполагает доходность в 3,28% годовых.

