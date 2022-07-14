«Фридом Финанс»: Котировки Brent скорректировались к трехмесячным минимумам

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 14 июля индекс Мосбиржи вырос на 0,12%, до 2076,23 пункта. РТС поднялся на 0,15%, до 1122,00, а индекс голубых фишек укрепился на 0,14%. В лидеры роста в первой половине дня вышли акции Фосагро (+1,69%), Яндекса (+1,15%) и Новатэка (+1,00%). В аутсайдерах оказались бумаги Алросы (-0,93%), Роснефти (-0,90%) и Магнита (-0,70%)

Котировки Новатэка растут вслед за мировыми ценами на газ. Во вторник эмитент опубликовал отчетность за первое полугодие 2022 года, из которой следует, что добыча увеличилась на 1,9%, до 40,89 млрд куб. м. Компания может стать лидером роста по итогам года, если проект Арктик СПГ-2 будет запущен в срок, несмотря на ограничения со стороны Запада. При этом инвесторы ожидают выплат рекордных дивидендов с доходностью 11,5%.

Акции Магнита снижаются после заявления компании о делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи 30 августа текущего года

Котировки Brent корректируются на 1,91%, до $97,67, на фоне вчерашней публикации EIA данных о недельных запасах сырой нефти в США. Они выросли на 3,254 млн баррелей (МБ), тогда как консенсус предполагал снижение на 0,154 МБ. Запасы бензина и дистиллятов также увеличились на 5,8 и 2,7 МБ соответственно. Полагаем, что сегодня в течение дня актив будет торговаться в диапазоне $96,00–101,50 за бочку.

Пара USD/RUB в моменте растет на 0,09%, до 58,36. EUR/RUB падает на 0,68%, до 58,41. Рубль продолжает укрепляться на фоне положительного сальдо торгового баланса. Однако Министерство финансов на этой неделе уже вынесло на рассмотрение правительства новый вариант бюджетного правила, которое должно будет регулировать валютный курс. В ближайшее время оно будет обсуждаться и дорабатываться, а после его принятия мы ожидаем ослабления курса нацвалюты до комфортных для экспортеров 70–75 рублей за доллар. Сегодня к концу текущей сессии прогнозируем движение основных валютных пар в диапазонах 57,00–60,50 и 55,00–60,00 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов: зона 2050–2150 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1085–1170 пунктов.