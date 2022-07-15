«Фридом Финанс»: Фондовые и сырьевые рынки снижаются

Фондовые и сырьевые рынки снижаются

Аналитики «Фридом Финанс»

В четверг, 14 июля, коррекция на российском фондовом рынке замедлилась. К последнему часу торгов индекс Мосбиржи опустился на 0,61%, почти вплотную подобравшись к психологически значимой отметке 2000 пунктов, а РТС потерял 0,36%.

Глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что не готова поддержать повышение коридора процентных ставок ФРС на июльском заседании сразу на 1 процентный пункт. Американский и другие мировые фондовые рынки отреагировали на это заявление нервно. Индекс Dow Jones после появления новости упал на 1,8%. На биржевую динамику Старого Света дополнительное давление оказало снижение прогнозов Еврокомиссии в отношении темпов экономического роста еврозоны на 2022-й и 2023 годы до 2,6% и 1,4% соответственно.

Лидерами роста на корректирующемся отечественном рынке без значимых новостей стали бумаги Дагэнергосбыта (+7,2%), в этом же списке оказалась обыкновенные акции Россетей (+4,9%), в которых отыгрываются недавние заявления менеджмента об увеличении финансирования ремонта сетей до 78 млрд руб., а также бумаги Сегежа Групп (+4,8%), опубликовавшей сильные результаты чистой прибыли по РСБУ за первое полугодие. Среди аутсайдеров были депозитарные расписки Глобалтранса (-4,6%), в отношении которой пока не подтвердилась информация о смене юрисдикции на российскую. Без значимых новостей сильнее рынка упали акции финансовой группы «Ренессанс» (-4,4%) и депозитарные расписки ЦИАНа (-4%).

Нефть марки Brent на опасениях глобальной рецессии и обсуждаемых США и Китаем мер по установлению потолка закупочных цен на российское углеводородное сырье упала на 2,77%, до $97,08 за баррель. Золото подешевело на 1,58%, до $1707,99 за тройскую унцию.

Пара USD/RUB, демонстрировавшая разнонаправленную динамику в течение всего торгового дня, к вечеру укрепилась на символические 0,09 руб., до 58,36, пара EUR/RUB, несмотря на паритет между евро и долларом, опустилась на 0,66 руб., до 58,44. Наш ориентир для доллара и евро по отношению к рублю на торги этой пятницы остается неизменным: 58–61 руб.

Прогноз для индекса Мосбиржи на предстоящую сессию: 2000–2100 пунктов.