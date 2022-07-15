«Фридом Финанс»: Инвесторы оценили валютный госдолг

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Вчера торговая динамика была разнонаправленной. Индексы ослабили темпы падения. Лидерами роста стали акции Segezha Group (+5,14%). Коррекция наблюдалась в волатильных в последнее время бумагах Иркута (-7,85%). Пары USD/RUB и EUR/USD, которые впервые за 20 лет достигли паритета, торгуются вблизи отметки 58. Котировки Brent опустились на минимум с конца февраля, к $96 за баррель.

На Московской Бирже (+ 0,43%) начались торги суверенными еврооблигациями. Активность участников рынка высокая, объем в бенчмарке Россия-28 в первый день значительно превысил средний докризисный уровень. Котировки выпуска при этом на 15 п.п. ниже уровня начала года, но на 30 п.п. выше, чем в период активных распродаж. Доходность к закрытию торгов составила около 4,1%, что лучше показателей для аналогичных облигаций Мексики (рейтинг ВВВ) и Казахстана (ВВВ-). Таким образом, локальные инвесторы оценивают надежность бумаг на докризисном уровне. Нерезиденты не имеют возможности торговать, а ликвидность обеспечивают маркетмейкеры, поэтому полностью репрезентативной оценку назвать нельзя. Однако стоит отметить, что доходность аналогичных по дюрации рублевых бумаг на 5 п.п. выше. Это скорее говорит не об ожиданиях ослабления рубля, а об инертности оценок валютных облигаций. ФРС на ближайшем заседании может повысить ключевую ставку на 1 п.п., что приведет к снижению котировок и росту доходности российских валютных облига ций на сопоставимую величину (1,1–1,3 п.п. по доходности).

Ожидаем рост в пределах 1,5%. Ориентир для Индекса МосБиржи: диапазон 2050–2100пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 57–59. Снижение нефтяных котировок не оказывает заметного влияния на рубль.